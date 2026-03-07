Reservas en Trives y Valdeorras con un año de antelación para ver el eclipse del 12 de agosto

ECLIPSE SOLAR TOTAL
La oscuridad total llegará a 15 concellos ourensanos
PRIMERA VEZ EN MÁS DE 100 AÑOS
Por primera vez en más de 100 años, un eclipse de sol total se podrá ver en la península ibérica el próximo 12 de agosto. Aunque todavía queda medio año por delante, la provincia lleva meses preparándose para esta cita y ya ha notado su repercusión en el sector hostelero. “As previsións van moi ben, temos reserva dende agosto do ano pasado”, aseguran desde el Albergue Montañas de Trevinca, situado en A Veiga, donde han recibido solicitudes incluso desde Alemania. En este sentido, ya no disponen de habitaciones dobles, solo de literas en dormitorios compartidos.
En otros establecimientos de la contorna también han cubierto sus plazas. Es el caso de O Trancallo o el Mirador Da Ribeira, ambos en Viana do Bolo. En alojamientos de las comarcas de Terra de Trives y Valdeorras también están recibiendo solicitudes y esperan que continúen aumentando las reservas a medida que se acerque la fecha. Eso sí, los precios se mantienen pese al reclamo que supone este evento. La posibilidad de quedarse a dormir en la zona el día del eclipse va desde los 50 euros a los 150.
Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, destaca que las previsiones apuntan a un incremento de visitantes internacionales. Esta expectación ha provocado que muchas empresas lleven tiempo trabajando para dar respuesta a un fenómeno que, coincidiendo con la primera quincena de agosto, hace prever ocupaciones superiores al 90%.
El eclipse solar del próximo 12 de agosto será un acontecimiento histórico. Así lo asegura Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca, quien destaca que “no es habitual que un fenómeno de estas características cruce una zona tan poblada”. Tras presenciar nueve eclipses por todo el mundo, Blanco confiesa que este será el más especial al poder disfrutarlo desde su tierra y augura que “quedará registrado durante siglos”. Para que la experiencia sea perfecta, el experto detalla cuatro claves prácticas:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ECLIPSE SOLAR TOTAL
La oscuridad total llegará a 15 concellos ourensanos
TRANSPORTE ASFIXIADO
El diésel ya sube dos veces más rápido que en 2022
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 7 de marzo
Lo último
24 MILLONES DE MULTA
La Audiencia juzga al capo de la red de tabaco ilegal de Coles
CRÓNICAS DE INVIERNO
El tiempo entre las despedidas y las bienvenidas
DIARIOS DO PASADO
Escavacións arqueolóxicas nas orixes de Ourense: as Burgas (e III)
PRIMER PARTIDO AL FRENTE
Juanfran García, entrenador del CD Arenteiro: “No venimos aquí a vender cosas que no son reales”