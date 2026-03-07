Reservas en Trives y Valdeorras con un año de antelación para ver el eclipse del 12 de agosto

Por primera vez en más de 100 años, un eclipse de sol total se podrá ver en la península ibérica el próximo 12 de agosto. Aunque todavía queda medio año por delante, la provincia lleva meses preparándose para esta cita y ya ha notado su repercusión en el sector hostelero. “As previsións van moi ben, temos reserva dende agosto do ano pasado”, aseguran desde el Albergue Montañas de Trevinca, situado en A Veiga, donde han recibido solicitudes incluso desde Alemania. En este sentido, ya no disponen de habitaciones dobles, solo de literas en dormitorios compartidos.

En otros establecimientos de la contorna también han cubierto sus plazas. Es el caso de O Trancallo o el Mirador Da Ribeira, ambos en Viana do Bolo. En alojamientos de las comarcas de Terra de Trives y Valdeorras también están recibiendo solicitudes y esperan que continúen aumentando las reservas a medida que se acerque la fecha. Eso sí, los precios se mantienen pese al reclamo que supone este evento. La posibilidad de quedarse a dormir en la zona el día del eclipse va desde los 50 euros a los 150.

Eclipse del 12 de agosto.

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, destaca que las previsiones apuntan a un incremento de visitantes internacionales. Esta expectación ha provocado que muchas empresas lleven tiempo trabajando para dar respuesta a un fenómeno que, coincidiendo con la primera quincena de agosto, hace prever ocupaciones superiores al 90%.

“Este acontecimiento se recordará durante siglos”

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será un acontecimiento histórico. Así lo asegura Óscar Blanco, director del Centro Astronómico de Trevinca, quien destaca que “no es habitual que un fenómeno de estas características cruce una zona tan poblada”. Tras presenciar nueve eclipses por todo el mundo, Blanco confiesa que este será el más especial al poder disfrutarlo desde su tierra y augura que “quedará registrado durante siglos”. Para que la experiencia sea perfecta, el experto detalla cuatro claves prácticas:

Estar en la zona de totalidad: Es fundamental para vivir la experiencia real. Solo cuando la Luna tapa el Sol por completo se puede observar a simple vista y sin filtros la impresionante corona solar .

Buscar un horizonte despejado: Al producirse a última hora de la tarde, el Sol estará muy bajo. Hay que evitar que montañas o árboles bloqueen la visión.

Prestar atención a la meteorología: Jugará un papel decisivo para poder observar el fenómeno con claridad.

Armarse de mucha paciencia: Se esperan grandes aglomeraciones y atascos, especialmente al finalizar, por lo que las autoridades ya preparan un dispositivo especial de tráfico.