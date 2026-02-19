Restablecida la circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio tras el corte de la catenaria

La circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio, en el tramo Monforte de Lemos-Ponferrada, quedó restablecida tras la avería registrada a primera hora de la mañana, según confirmó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El incidente afectó al tren regional 12611 que cubría la ruta Ponferrada-Ourense, que quedó detenido sin suministro eléctrico a la altura de Montefurado con 19 pasajeros a bordo. Según relataron los viajeros, se produjo un fuerte estruendo acompañado de chispas, aparentemente por un problema en la catenaria.

Los ocupantes (entre ellos un bebé y una persona mayor) fueron evacuados sin que se registraran heridos por efectivos del GES de Quiroga y la Guardia Civil. Los pasajeros caminaron por la vía y por una zona de monte hasta ser trasladados por carretera.

Por su parte, Renfe habilitó un autobús para completar el trayecto hasta Ourense, acumulando el servicio un retraso aproximado de dos horas.

Se trata del segundo incidente registrado en esta línea en apenas 48 horas, lo que ha reavivado las críticas sobre el mantenimiento y la seguridad de la infraestructura ferroviaria en este tramo.