LÍNEA MONFORTE-PONFERRADA
Restablecida la circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio tras el corte de la catenaria
LÍNEA MONFORTE-PONFERRADA
La circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio, en el tramo Monforte de Lemos-Ponferrada, quedó restablecida tras la avería registrada a primera hora de la mañana, según confirmó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El incidente afectó al tren regional 12611 que cubría la ruta Ponferrada-Ourense, que quedó detenido sin suministro eléctrico a la altura de Montefurado con 19 pasajeros a bordo. Según relataron los viajeros, se produjo un fuerte estruendo acompañado de chispas, aparentemente por un problema en la catenaria.
Los ocupantes (entre ellos un bebé y una persona mayor) fueron evacuados sin que se registraran heridos por efectivos del GES de Quiroga y la Guardia Civil. Los pasajeros caminaron por la vía y por una zona de monte hasta ser trasladados por carretera.
Por su parte, Renfe habilitó un autobús para completar el trayecto hasta Ourense, acumulando el servicio un retraso aproximado de dos horas.
Se trata del segundo incidente registrado en esta línea en apenas 48 horas, lo que ha reavivado las críticas sobre el mantenimiento y la seguridad de la infraestructura ferroviaria en este tramo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LÍNEA MONFORTE-PONFERRADA
Restablecida la circulación ferroviaria entre Montefurado y San Clodio tras el corte de la catenaria
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 19 de febrero
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Adiós a la lluvia: Pedro deja paso, por fin, al sol y el calor
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 19 de febrero
Lo último
DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS
Las Letras Canarias celebran a Alfonso García-Ramos, narrador de la memoria y la conciencia isleña
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 19 de febrero?
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 19 de febrero, en Ourense