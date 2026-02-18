Non o merecemos

CARTAS AL DIRECTOR
Democracia
Somos un país con dilatada, e variada, historia. Fai ben pouco viviu a tremenda experiencia dunha guerra civil e unha modélica (pese a voces discordantes) transición á democracia. A incorporación a UE reportou moitos beneficios.
Vivimos un momento en xeral positivo (algo complicado tendo en conta os tempos que corren) aínda que iso non evita graves problemas: soldos precarios, prezo disparatado da vivenda, paro elevado… Con todo, un dos problemas máis graves actualmente refírese aos nosos representantes políticos.
En xeral, non están a altura do pobo que representan. Debates inútiles nos que semella ser o máis importante falar pero sen escoitar nada; corrupción e acusacións de “e ti máis”; ineptitude en demasiados casos e amor polo asento, están provocando unha serie de durísimos golpes físicos e morais a cidadanía con dramas que se puideron evitar ou polo menos mitigar: a dana de Valencia, a escuridade do 28 de abril, os tremendos incendios do verán, as catástrofes ferroviarias.
Non merecemos estes desastres.
Manolo Romasanta Touza (Sigüeiro)
