¿Sabe usted que Río tuvo este San Juan un invitado de lujo que venía casi directamente del otro lado del mundo?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Iván Clarete, recién llegado de Filipinas con el título de Mister Eco Europa bajo el brazo, en el San Juan de Río
¿Sabe usted que Río tuvo este San Juan un invitado de lujo que venía casi directamente del otro lado del mundo? ¿Que el protagonista fue Iván Clarete, recién llegado de Filipinas con el título de Mister Eco Europa bajo el brazo? ¿Que llegó a la fiesta como quien vuelve a casa después de una gira mundial con más flashes que maletas? ¿Que el míster se subió al escenario ante los aplausos de sus vecinos?
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