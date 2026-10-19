¿Sabe usted que el robo de cable es solo una de las muchas causas de las demoras ferroviarias en Ourense??
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la corta lengua de Renfe cuando el problema es suyo
¿Sabe usted que los retrasos en la línea Guillarei-Ponferrada por el robo de cable no fueron los únicos que hubo este domingo? ¿Que en prácticamente todas las líneas que pasaron por Ourense se acumuló demora? ¿Que, eso sí, la mayoría de ellas no se sabe, ni se sabrá a qué se debe?¿Que en Renfe están muy rápidos para dar explicaciones cuando la culpa es ajena, pero cuando le incumbe hace oídos sordos y a seguir?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CENTRALES REVERSIBLES
Trece proyectos pugnan por crear megabaterías en los ríos de Ourense
SUMINISTRO ELÉCTRICO
Una veintena de centrales ourensanas son estratégicas en el sistema eléctrico
Lo último
ENCUENTRO EN SANTIAGO
La Xunta respalda a los gallegos de Ceuta y reconoce la trayectoria del Centro Gallego
AFECTA AL DESARROLLO
Los pediatras exigen tratar la pobreza infantil como prioridad sanitaria