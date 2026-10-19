¿Sabe usted que el robo de cable es solo una de las muchas causas de las demoras ferroviarias en Ourense??

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, la corta lengua de Renfe cuando el problema es suyo

Retrasos ferroviarios en la provincia de Ourense.
Retrasos ferroviarios en la provincia de Ourense.

¿Sabe usted que los retrasos en la línea Guillarei-Ponferrada por el robo de cable no fueron los únicos que hubo este domingo? ¿Que en prácticamente todas las líneas que pasaron por Ourense se acumuló demora? ¿Que, eso sí, la mayoría de ellas no se sabe, ni se sabrá a qué se debe?¿Que en Renfe están muy rápidos para dar explicaciones cuando la culpa es ajena, pero cuando le incumbe hace oídos sordos y a seguir?

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