Rueda pone en valor en Ourense el auge de la Vía da Prata, con un 32% más de peregrinos
XACOBEO 2027
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recorre en bicicleta un tramo de la ruta de la Vía da Prata y anima a descubrir un itinerario que ya acumula 7.000 peregrinos en lo que va de año
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso este viernes en valor el crecimiento que está experimentando el Camino Mozárabe-Vía da Prata, una ruta que registró en agosto un 32% más de peregrinos que en el mismo mes de 2025.
Rueda se encuentra realizando en bicicleta un tramo de este itinerario a su paso por la provincia de Ourense, desde donde reivindicó una ruta que considera "absolutamente recomendable" y que está experimentando "un crecimiento muy importante".
En lo que va de año, 7.000 peregrinos que recorrieron la Vía da Prata han recogido la Compostela, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. El 42% de ellos son extranjeros, principalmente procedentes de Italia y Portugal.
Casi 400.000 Compostelas en ocho meses
El auge de esta ruta se enmarca en el crecimiento general del Camino de Santiago. Durante los ocho primeros meses de 2026 se han expedido casi 400.000 Compostelas, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El 62% de los peregrinos son de origen extranjero.
El presidente gallego destacó la importancia de seguir impulsando la Vía da Prata "en el año previo a nuestro gran año", en referencia al Xacobeo 2027. Rueda animó a los peregrinos a descubrir este itinerario por los paisajes, el patrimonio y la gastronomía que ofrece.
"Atraviesa lugares fantásticos, con una gastronomía para disfrutar, con gente acogedora y mucho patrimonio", señaló, antes de insistir en que se trata de un Camino "que todavía está por descubrir para mucha gente".
Mejoras de cara al Xacobeo 2027
La Xunta trabaja ya en la preparación del próximo Año Santo con distintas actuaciones destinadas a mejorar la experiencia de los peregrinos. Entre ellas figuran inversiones en seguridad viaria, la ampliación de la red de albergues y una programación cultural y de actividades diversa e inclusiva.
La Vía da Prata entra en Galicia por A Mezquita y atraviesa la provincia de Ourense antes de continuar hacia Santiago. Es el camino jacobeo de mayor recorrido dentro de Galicia y permite recorrer buena parte de la riqueza natural, patrimonial y etnográfica de la provincia ourensana.
La ruta cuenta con diferentes variantes de entrada en Galicia y, en su recorrido por la provincia, pasa por localidades como A Gudiña, Laza, Vilar de Barrio, Ourense y Cea, antes de continuar hacia Santiago de Compostela.
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