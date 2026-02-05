Ruth Matilda Anderson, mucho más que fotógrafa

Hace algo más de 100 años, allá por los años 20 del siglo pasado, la fotógrafa e investigadora Ruth Matilda Anderson recorría el territorio gallego. En sus diversos viajes a Galicia durante más de dos años, tuvo la oportunidad de visitar la comarca de Carballiño. Sus documentos gráficos la muestran en la posada que la acogió durante días en el pueblo de Oseira, así como en el Monasterio de San Clodio de Leiro.

A pesar de ser su obra fotográfica de mucha calidad y con un gran valor histórico para la cultura gallega, no es por la fotografía que se volvió hablar de ella en Carballiño.

Se presentaba en el centro cultural OZOCOgz, el libro de la traductora y escritora gallega Alba Rodríguez Saavedra, en el que pone en valor el trabajo como investigadora de la artista americana. La obra, que se titula “Ruth Matilda Anderson, tradutora das marxes”, intenta, según su autora, “devolver una deuda histórica con Ruth Matilda, ya que a pesar de su labor investigadora de la cultura gallega, en los ámbitos de la historia, geografía e incluso de la lingüística, estuvo durante muchos años fuera de los registros oficiales que podrían dar a conocer el trabajo por ella realizado”.

“Ruth Matilda, fue de las primeras en traducir a Rosalía de Castro, al inglés”, según Alba Rodríguez

La autora americana escribió una obra titulada “ Gallegan provinces of Spain” que durante muchos años apenas tuvo repercusión en Galicia, según Alba Rodríguez Saavedra. Fue precisamente a traves de la lectura de esa obra, que la escritora gallega se sintió en la necesidad de profundizar en los trabajos de Ruth.

“Tras un viaje a Nueva York conocí, en la sede de la Spanish Society of América, a una persona que me ayudó a profundizar en la obra de Ruth Matilda, y a partir de ahí, descubrí cosas tan interesantes, como que Ruth había sido de las primeras personas en traducir la obra de Rosalía de Castro al inglés, ya que profesó gran admiración por la literatura gallega”, indica Alba.

Carballiño y su comarca debieron tener gran importancia para la investigadora, a tenor de sus diferentes estancias, y también porque en la optica de las investigaciones de Ruth, estaba siempre la labor de las mujeres. Entre todas las mujeres sobre las que investigó, estaba una que tuvo gran presencia y relevancia en Carballiño, como era Emilia Pardo Bazán.

“Ruth estudió la lengua y cultura gallegas antes de venir a España, y Emilia Pardo Bazán fue un personaje que la fascinó, quizás por estar proscrita por la intelectualidad masculina de la época”, según Alba Rodríguez.

“Ruth Matilda Anderson tradutora das marxes”

Ruth Matilda en la posada de Oseira, en los años 20 del siglo XIX. | La Región

“Mi libro intenta analizar las razones de por qué no estuvo presente la obra de Ruth en los registros del sistema cultural gallego hasta finales del siglo XX”, indica Alba Rodríguez.

Continúa la autora afirmando que, “en mi opinión, la perspectiva de género que dio Ruth a sus investigaciones, y el que resaltase enormemente la valía de la figura de la mujer gallega en general, y de muchas de ellas en particular, hizo que la intelectualidad masculina de la época no la considerase relevante”.

“El que Ruth diese voz a las mujeres y a sus vidas públicas, o que admirase a Rosalía de Castro o a Emilia Pardo Bazán por su caracter reivindicativo, no quiere decir que Ruth no estudiase la cultura gallega en todo su espectro, dedicando también gran admiración a personajes masculinos”, según Alba.