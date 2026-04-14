La sanidad ourensana se prepara para climas extremos

El Sergas presentó en el CHUO los resultados del proyecto europeo Life Resystal, centrado en adaptar los hospitales al impacto del cambio climático. Tras cuatro años de trabajo, el programa se cierra con actuaciones piloto en los centros de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y con un modelo que busca extenderse al resto del sistema.

José Ramón Parada, gerente del Sergas, subrayó el cambio de enfoque que introduce la iniciativa. “No podemos proteger la salud si al mismo tiempo deterioramos el entorno”, afirmó, defendiendo que el sistema sanitario debe ser también “resiliente” ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

En los diferentes hospitales de la provincia, las actuaciones han funcionado como un laboratorio. En Valdeorras se ejecutó una cubierta vegetal de más de 2.000 metros cuadrados. En Verín, un sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales con capacidad para 75.000 litros y en el entorno del CHUO se instalaron pérgolas vegetales para reducir el calor en zonas expuestas. A ello se suma la implantación de energía solar en los tres hospitales, con más de 243.000 kilovatios hora generados y una reducción estimada de 60 toneladas de CO2.

El ingeniero responsable del proyecto en el área, Miguel Díaz-Cacho, explicó que el objetivo era medir el impacto real de estas soluciones. “Se comparan zonas intervenidas y no intervenidas para analizar su eficacia”, indicó.

Según sus responsables, Life Resystal ha servido para testar cómo responden los hospitales ante escenarios como olas de calor o sequías y detectar las limitaciones reales de su adaptación, desde cuestiones técnicas hasta organizativas.