Sementes de esperanza nunha montaña queimada no corazón das Terras de Trives

UN TRABAJO ARDUO
Ridimoas, 50 años de trabajo en la recuperación del bosque
CICATRICES DO LUME
Hai voces pequenas que din cousas moi grandes. As dos nenos e nenas de 6º de Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, en Trives, soan claras, firmes e cargadas de emoción nun videoclip que naceu da dor, pero tamén da esperanza. Tras os incendios do pasado verán en Terras de Trives, Queixa e Manzaneda, decidiron transformar a tristura nun chamamento colectivo para coidar a vida e o monte.
“Despois dos incendios do verán, os nenos e nenas de 6º de Primaria pensamos en facer un traballo que fora visible a todos, e que mellor que un videoclip. Nel mostramos a nosa tristura e preocupación polo noso futuro e da nosa terra. Todos temos a nosa parte de responsabilidade e entre todos podemos cambiar as cousas, esa é a mensaxe que queremos transmitir”, explica a directora do centro, María F. Lamelas.
Os artistas do videoclip son os propios alumnos: Unai, Camila, Blanca, Aroa, Óscar, Hugo, Uxía e Adrián, que poñen voz e imaxe a unha mensaxe directa e valente. O vídeo foi gravado no propio monte, entre paraxes que aínda amosan as cicatrices do lume. A cámara percorre a fraga e a serra, detense na terra ennegrecida e nos troncos calcinados, mentres as voces infantís poñen palabras ao que moitos adultos senten e ás veces non saben expresar. “O planeta é o noso fogar”, proclaman. “O fogo é un monstro e queima o monte”. “Coidemos a fraga e a serra”. Frases sinxelas, pero contundentes, que resumen o sentir dunha xeración que medra nun territorio marcado polo impacto dos incendios.
O pasado mes de agosto, varios lumes afectaron a distintos puntos de Trives, Queixa e Manzaneda, obrigando a mobilizar numerosos medios terrestres e aéreos. As altas temperaturas e as condicións meteorolóxicas adversas favoreceron a rápida propagación das lapas durante días, deixando unha fonda pegada na paisaxe e na veciñanza.
No videoclip hai tamén unha reivindicación clara: a necesidade de máis apoio e implicación por parte das administracións para protexer o rural e previr novos incendios. A súa letra reclama axuda e medidas eficaces para garantir un futuro sostible para o territorio.
Lonxe de caer no desánimo, a peza desprende unha mensaxe de compromiso colectivo e esperanza. Remata cun verso que resume o espírito da iniciativa: “Que a nosa voz soe coma sementes para construir un novo fogar”.
Sementes de conciencia e responsabilidade compartida. Porque cando a infancia fala do futuro, está falando do presente, da verdade e amor pola terra.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN TRABAJO ARDUO
Ridimoas, 50 años de trabajo en la recuperación del bosque
CICATRICES DO LUME
Sementes de esperanza nunha montaña queimada no corazón das Terras de Trives
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércole, 18 de febrero
Lo último
Matemáticas vs Abstención
CONCURSO DE COMPARSAS
Allariz celebrou con moito baile o Martes de Entroido
CONSTRUCCIONES MáS GRANDES EN PEREIRO
Pereiro de Aguiar y Barbadás encabezan el número de casas del área metropolitana