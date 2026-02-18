Sementes de esperanza nunha montaña queimada no corazón das Terras de Trives

CICATRICES DO LUME

Desde o corazón das Terras de Trives, oito escolares do sexto curso do CEIP Manuel Bermúdez Couso lanzan unha mensaxe directa, clara e emotiva tras os incendios de agosto co seu videoclip “Non máis Lume: coidar a fraga é coidar a vida”

Os autores deste videoclip, diante dunha das casas ardidas no incendio do verán.
Os autores deste videoclip, diante dunha das casas ardidas no incendio do verán. | La Región

Hai voces pequenas que din cousas moi grandes. As dos nenos e nenas de 6º de Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso, en Trives, soan claras, firmes e cargadas de emoción nun videoclip que naceu da dor, pero tamén da esperanza. Tras os incendios do pasado verán en Terras de Trives, Queixa e Manzaneda, decidiron transformar a tristura nun chamamento colectivo para coidar a vida e o monte.

“Despois dos incendios do verán, os nenos e nenas de 6º de Primaria pensamos en facer un traballo que fora visible a todos, e que mellor que un videoclip. Nel mostramos a nosa tristura e preocupación polo noso futuro e da nosa terra. Todos temos a nosa parte de responsabilidade e entre todos podemos cambiar as cousas, esa é a mensaxe que queremos transmitir”, explica a directora do centro, María F. Lamelas.

Os artistas do videoclip son os propios alumnos: Unai, Camila, Blanca, Aroa, Óscar, Hugo, Uxía e Adrián, que poñen voz e imaxe a unha mensaxe directa e valente. O vídeo foi gravado no propio monte, entre paraxes que aínda amosan as cicatrices do lume. A cámara percorre a fraga e a serra, detense na terra ennegrecida e nos troncos calcinados, mentres as voces infantís poñen palabras ao que moitos adultos senten e ás veces non saben expresar. “O planeta é o noso fogar”, proclaman. “O fogo é un monstro e queima o monte”. “Coidemos a fraga e a serra”. Frases sinxelas, pero contundentes, que resumen o sentir dunha xeración que medra nun territorio marcado polo impacto dos incendios.

Fonda pegada

Paisaxe ardida na que gravaron o videoclip.
Paisaxe ardida na que gravaron o videoclip. | La Región

O pasado mes de agosto, varios lumes afectaron a distintos puntos de Trives, Queixa e Manzaneda, obrigando a mobilizar numerosos medios terrestres e aéreos. As altas temperaturas e as condicións meteorolóxicas adversas favoreceron a rápida propagación das lapas durante días, deixando unha fonda pegada na paisaxe e na veciñanza.

No videoclip hai tamén unha reivindicación clara: a necesidade de máis apoio e implicación por parte das administracións para protexer o rural e previr novos incendios. A súa letra reclama axuda e medidas eficaces para garantir un futuro sostible para o territorio.

Lonxe de caer no desánimo, a peza desprende unha mensaxe de compromiso colectivo e esperanza. Remata cun verso que resume o espírito da iniciativa: “Que a nosa voz soe coma sementes para construir un novo fogar”.

Sementes de conciencia e responsabilidade compartida. Porque cando a infancia fala do futuro, está falando do presente, da verdade e amor pola terra.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats