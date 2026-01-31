Sergas y Aecc se alian por el apoyo al paciente oncológico

El Sergas y la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) en Ourense firmaron este jueves un convenio de colaboración para reforzar el acompañamiento y el apoyo a los pacientes oncológicos en los tres hospitales del área sanitaria de la provincia.

El acuerdo permitirá a la Aecc desarrollar en estos centros un programa específico orientado a detectar de manera temprana las necesidades de las personas recientemente diagnosticadas de cáncer y de sus familias, evaluar el malestar asociado al diagnóstico y facilitar el acceso a los recursos óptimos para cada caso independiente, tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario.

Las actuaciones se llevarán a cabo de lunes a viernes, desde las 9:30 hasta las 14:30 horas, con el objetivo de ofrecer una atención cercana e inmediata, buscando un apoyo personalizado.

Sanidade se compromete a facilitar el acceso y la permanencia del personal y voluntariado de la Aecc en los hospitales, habilitar espacios para el desarrollo de las actividades y promover una coordinación eficaz con los equipos asistenciales.

Mientras que la asociación aportará personal especializado que atenderá a los pacientes desde la perspectiva psicológica, social e informativa y orientativa de cara a sus necesidades más adecuadas en cada momento, coordinándose con los servicios hospitalarios.

El acuerdo no supone coste económico para la Xunta de Galicia y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable.