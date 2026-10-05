Los servicios que separan a un concello “rico” de uno “pobre” en Ourense

Los casos de Pereiro de Aguiar y Allariz, como los municipios líderes en renta per cápita de Ourense, no son una simple casualidad, sino el resultado de años de crecimiento a nivel servicios, acceso a la empleabilidad con importantes focos industriales y oferta social, que se muestra en el crecimiento demográfico y económico de sus habitantes.

Ambos municipios están caracterizados por la cercanía que ofrecen a sus habitantes a áreas industriales. Desde el 1996, Allariz cuenta con su propio polígono, el Parque Empresarial Chorente, con más de una treintena de empresas. Precisamente en estos treinta años, la población alaricana pasó de 5.100 vecinos a 6.500, una anomalía durante este periodo en la provincia. Además, su distancia al Polígono de San Cibrao es prácticamente la misma que desde Ourense, ofreciendo así una alternativa habitacional al gran foco de trabajadores de la provincia, más barato, cómodo y con una gran calidad de vida, con los servicios fundamentales completos: centros de educación infantil, colegio, instituto, centros deportivos y una gran oferta de restauración.

Una situación similar se repite en Pereiro de Aguiar, que en 30 años, sumó 2.000 vecinos. Cuenta con un parque empresarial referente, con una dimensión de 600.000 metros cuadrados y en el cual se ubican cerca de 40 empresas. También funciona como residencia para grandes carteras que trabajan en la capital, al contar con las urbanizaciones más prestigiosas de la comarca, sumando así poder económico.

Por el lado contrato, concellos como Vilardevós o Entrimo, redujeron mucho su población en los últimos años -Vilardevós a la mitad desde el 1996-, resistiendo sus colegios al límite y con servicios mínimos. Una farmacia, un banco o un par de supermercados, pero sin gimnasios y con una oferta de restauración venida a menos.

Oferta comercial de capital

Turistas en Allariz | Miguel Ángel

Además de zonas empresariales, espacios naturales únicos y un entorno lleno de patrimonio histórico y opciones de restauración, Allariz aporta una oferta única a nivel comercial para tratarse de una villa de apenas 6.500 habitantes, especialmente de outlets, contando con cerca de una veintena de este tipo de tiendas, siendo todo un referente de este modelo en Galicia y conocido en toda España, con locales de Adolfo Domínguez, Massimo Dutti o Florentino.

Estos locales, que abren los domingos, se convierten en un atractivo más para los múltiples visitantes que recibe la localidad durante los fines de semana, completando, junto a restaurantes referentes una oferta turística que cada vez va a más.

Golf, colegios privados, instituto en camino y parque acuático

Parque acuático de Monterrei | Xesús Fariñas

El líder económico de la provincia confirma el asentamiento de familias con el proyecto del primer instituto de todo el siglo en la provincia, que estará listo para el curso 2028/2029. Este centro se suma a dos escuelas infantiles y tres colegios: el CEIP Ben-Cho-Sey, el Miraflores y el Guillerme Brown. Estos dos últimos, ambos concertados que acogen a alumnos de otros concellos.

Además de ser referente empresarial, se coloca como líder en actividades lúdicas e incluso de lujo. Albergan el segundo parque acuático de Galicia, en Monterrei, y el club de golf de Montealegre, en un entorno idóneo para las personas de mayor poder adquisitivo de Ourense, con las urbanizaciones Tapada da Bouza, Mirasol o Monterrei, entre otras.

Ni un solo centro deportivo

Casa del Concello de Vilardevós

Por el lado contrario, como municipio más pobre está Vilardevós. Condicionado por una agresiva pérdida poblacional -de las más elevadas de la provincia-, pasando de 3.100 a 1.600 habitantes en tres décadas, dependiendo mucho de las pensiones. Más allá de servicios básicos, este concello tiene una carencia de prestaciones para un mayor desarrollo de calidad de vida: no hay gimnasio, tan solo un bar y un restaurante y ningún establecimiento hotelero. Por otra parte, el tejido empresarial es mínimo. Las pocas empresas que hay se corresponden al sector primario y de la construcción o mantenimiento, sin nada dirigido al comercio. Además, pese a ubicarse en la DO Monterrei, es un de los concellos con menos importancia, al ubicarse en un terreno montañoso.