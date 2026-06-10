RECONOCIMIENTO ANTE LA UNESCO
Sombras y luces de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, según Icomos
RECONOCIMIENTO ANTE LA UNESCO
La Ribeira Sacra tendrá que afrontar la “vía más difícil”, en palabras del Conselleiro de Cultura, José López Campos, para conseguir la denominación de Patrimonio Mundial después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) recomendase la “no denominación” en un informe donde, si bien reconoce los avances que ha dado el territorio, no considera suficientemente acreditados los valores extraordinarios del “Paisaxe da Auga” que vertebra la candidatura.
Icomos reconoce que el estado de conservación del territorio “es en general bueno”, ensalzando la salud de los valles fluviales, la calidad del agua, las aldeas históricas y el patrimonio monástico.
El informe internacional califica como “claros puntos fuertes de la nominación” el modelo de gestión conjunta impulsado por las distintas administraciones. Aplaude expresamente el esfuerzo coordinado entre la Xunta, el Estado, las entidades locales y las comunidades parroquiales.
Los evaluadores destacan de forma muy positiva el paraguas de protección legal que ampara ahora al territorio, sustentado en la declaración de la zona como bien de interés cultural , lo que garantiza herramientas jurídicas para frenar agresiones patrimoniales.
Frente a la masificación de otros enclaves, Icomospone en valor las “importantes iniciativas para el turismo sostenible” que se han implementado en la Ribeira Sacra, demostrando un equilibrio entre visitante y paisaje.
Estos son, precisamente, los puntos a los que se aferra la estrategia diplomática del Gobierno y la Xunta.
El nuevo enfoque de la candidatura, centrado en el “Paisaje del Agua”, no onvence a los expertos. Dictainan dictamina que este relato temático “no ha ayudado a explicar qué es distintivo y potencialmente excepcional” en la Ribeira Sacra.
Es el mayor punto de fricción. El informe rechaza de plano que las grandes presas del siglo XX sean una evolución orgánica de los molinos antiguos. Advierten de que la “escala y propósito de estas centrales eléctricas industrializadas” chocan con los valores tradicionales.
Los evaluadores consideran que la “viticultura heroica” y los tradicionales socalcos “dependen irremediablemente de los habitantes locales”, lo que hace al territorio profundamente “vulnerable al futuro declive de la población”.
Los técncios encienden las alarmas sobre el impacto humano y natural, apuntando a factores de riesgo vigentes como “la pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de los hábitats naturales y los incendios forestales”, sumado a las presiones por la “expansión descontrolada de la viticultura”.
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