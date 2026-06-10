Sombras y luces de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, según Icomos

Conservación

Icomos reconoce que el estado de conservación del territorio “es en general bueno”, ensalzando la salud de los valles fluviales, la calidad del agua, las aldeas históricas y el patrimonio monástico.

Gobernanza colaborativa

El informe internacional califica como “claros puntos fuertes de la nominación” el modelo de gestión conjunta impulsado por las distintas administraciones. Aplaude expresamente el esfuerzo coordinado entre la Xunta, el Estado, las entidades locales y las comunidades parroquiales.

Blindaje legal

Los evaluadores destacan de forma muy positiva el paraguas de protección legal que ampara ahora al territorio, sustentado en la declaración de la zona como bien de interés cultural , lo que garantiza herramientas jurídicas para frenar agresiones patrimoniales.

Turismo bajo control

Frente a la masificación de otros enclaves, Icomospone en valor las “importantes iniciativas para el turismo sostenible” que se han implementado en la Ribeira Sacra, demostrando un equilibrio entre visitante y paisaje.

Estos son, precisamente, los puntos a los que se aferra la estrategia diplomática del Gobierno y la Xunta.