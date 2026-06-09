El reto de la Ribeira Sacra: "Sería a primeira vez que un territorio español o consegue co informe en contra"

"Era un escenario previsto", ha afirmado el conselleiro de Cultura este martes en Sober. Afirman que afrontan "a vía máis difícil" y López Campos fía el éxito en Corea del Sur al peso internacional de España y a las gestiones del embajador de España en la Unesco, Miquel Iceta.

Horas después de que La Región desvelara el informe confidencial del Icomos que recomienda "no inscribir" a la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial, la maquinaria institucional se ha puesto en marcha. La Xunta reunió este martes a los alcaldes de los 26 concellos del territorio en Sober para mandar un mensaje de unidad y activar de forma oficial el "plan B": una acción diplomática en España para forzar el "sí" en la cumbre de julio en Corea del Sur.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, reconoció sobre el terreno que la candidatura de la Ribeira Sacra tendrá que afrontar ahora "a vía máis difícil", pero quiso rebajar el pesimismo. "Era un escenario que tiñamos previsto", aseguró ante los regidores, admitiendo la necesidad de recurrir a ese "plan B" en los despachos para levantar el veto de los expertos.

El reto de convencer a "los 21 de Busán"

El objetivo es seducir a las 21 delegaciones del Comité del Patrimonio Mundial que tienen la última palabra en la votación que se celebrará en la ciudad surcoreana de Busán entre el 19 y el 29 de julio. Si la diplomacia española triunfa, la Ribeira Sacra hará historia. "Sería a primeira vez que un territorio español o consegue co informe en contra", recalcó López Campos, recordando no obstante que existen once candidaturas previas a nivel internacional que lograron el máximo galardón de la Unesco pese a tener la recomendación en contra del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

Para lograr este hito, la estrategia pasa por una coordinación total con el Gobierno central, implicando de lleno a los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, y muy especialmente al embajador de España en la Unesco, Miquel Iceta. El conselleiro confía en el peso internacional del Estado y en la labor de seducción hacia "delegacións clave que poden marcar o voto definitivo". Según detalló, los contactos de Iceta con los embajadores de esos 21 países ya están en marcha.

Un informe "esperanzador" pese al suspenso

Documento Informe sobre la Ribeira Sacra Consúltalo

Lejos de tirar la toalla como ocurrió en 2021 -cuando el expediente se retiró estratégicamente por miedo al suspenso en el pleno-, López Campos defendió que el proyecto actual de Paisaxe da Auga es "moi solvente". Sobre el negativo dictamen del Icomos adelantado por este diario, el conselleiro matizó que "é un informe preceptivo, pero por suposto non é vinculante", y llegó a calificarlo de "esperanzador".

¿De dónde nace esa esperanza para justificar el "plan B"? De los importantes avales que el propio Icomos otorga a la gestión del territorio. Tal y como desveló La Región en su edición de este martes, el organismo internacional suspende el valor excepcional de la candidatura al rechazar que los embalses hidroeléctricos del siglo XX sean la evolución natural de los molinos monásticos, alertando además de la extrema vulnerabilidad demográfica de la zona para poder mantener la "viticultura heroica" y los tradicionales socalcos.

Sin embargo, el documento también reparte sobresalientes. El Icomos ensalza el buen estado general de conservación del paisaje, aplaude las "importantes iniciativas para el turismo sostenible" y califica de "claros puntos fuertes" la protección legal y el modelo de gobernanza colaborativa entre la Xunta, el Estado y los concelloes y entidades locales.

Son precisamente estos argumentos en positivo los que la delegación española utilizará como munición diplomática en Busán para convencer a los votantes de que las fortalezas de gestión de la Ribeira Sacra están muy por encima de las carencias técnicas detectadas, buscando un final feliz para un trabajo que dura ya más de veinte años.