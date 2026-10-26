LISTA PARA TODA GALICIA
Estos son los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Ourense
LISTA PARA TODA GALICIA
La coalición Fronte Ampla (Frente Amplio) ha cerrado los nombres que encabezarán sus listas en las cuatro circunscripciones gallegas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La confluencia competirá con la marca de Frente Amplio para el Congreso de los Diputados y concurrirá a la Cámara Alta bajo la denominación unitaria de Senado de Progreso.
En la provincia de Ourense, la formación ha apostado por dos perfiles vinculados al ámbito educativo, social y divulgativo:
En las restantes tres circunscripciones gallegas, las candidaturas al Congreso y a la Cámara Alta quedan articuladas del siguiente modo:
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