Estos son los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Ourense

La coalición Fronte Ampla (Frente Amplio) ha cerrado los nombres que encabezarán sus listas en las cuatro circunscripciones gallegas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La confluencia competirá con la marca de Frente Amplio para el Congreso de los Diputados y concurrirá a la Cámara Alta bajo la denominación unitaria de Senado de Progreso.

En la provincia de Ourense, la formación ha apostado por dos perfiles vinculados al ámbito educativo, social y divulgativo:

Congreso: Juan Diego Conde Eguileta. Técnico de intervención social, divulgador y podcaster, además de artista marcial e instructor de esgrima histórica. Encabezará la lista provincial a la Cámara Baja.

Senado: Millán Brea. Educador social, doctor en Ciencias de la Educación y profesor universitario. Especializado en investigación sobre juventud, participación comunitaria y el impacto de los videojuegos en la sociedad.

Cabezas de lista en el resto de Galicia

En las restantes tres circunscripciones gallegas, las candidaturas al Congreso y a la Cámara Alta quedan articuladas del siguiente modo:

A Coruña:

Congreso: Xosé Lois Piñeiro García , profesor de ciencias en la enseñanza pública, actual edil de Urbanismo en A Pobra do Caramiñal y exalcalde de la localidad entre los años 2015 y 2023.

Senado: Rocío Núñez Rúa , educadora social, funcionaria de carrera en los servicios sociales comunitarios y activista feminista en Santiago de Compostela.

Lugo:

Congreso: Reyes Rodríguez García , abogada experta en derecho civil y bancario afincada en Foz, con trayectoria centrada en litigios frente a abusos financieros.

Senado: Paula González Fernández, graduada en Economía por la USC, responsable de administración en una cooperativa agroalimentaria y estudiante de Antropología Social.