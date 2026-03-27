Estos son los pueblos de Ourense que arrasan en búsquedas de turismo rural

Uan casa rural rodeada de naturaleza, ideal para desconectar y disfrutar del turismo rural en plena Galicia en una imagen de archivo.

Ourense se consolida como un destino de turismo rural en auge, donde patrimonio, vino y naturaleza se combinan para atraer a viajeros de toda España. Según un estudio de Sensación Rural y o10media, Allariz lidera el ranking provincial con 4.050 búsquedas, seguido de Ribadavia (2.290) y Manzaneda (1.460), reflejando un interés creciente por descubrir el interior gallego más allá de la costa.

La provincia superó las 37.000 consultas en 2025 sobre alojamientos rurales, evidenciando un equilibrio entre destinos históricos y entornos naturales. Villas medievales perfectamente conservadas conviven con montañas, zonas termales y paisajes fluviales, ofreciendo a los turistas opciones muy variadas para escapadas y fines de semana.

Allariz: historia y naturaleza

Declarada Conjunto Histórico-Artístico, Allariz combina un casco histórico medieval con un entorno natural integrado al río Arnoia. Sus principales atractivos incluyen la Iglesia de Santiago, la Casa-Torre de Castro Ojea, el Convento de Santa Clara y el antiguo barrio judío, mientras que leyendas locales como la del Hombre Lobo enriquecen la visita.

Ribadavia: patrimonio y vino

Ribadavia, con un pasado como sede del Reino de Galicia, combina patrimonio monumental con enoturismo gracias a los viñedos de la Denominación de Origen Ribeiro. Su castillo del siglo XV, el conjunto monumental de Santo Domingo y el Parque Náutico de Castrelo de Miño suman atractivos para turistas históricos y amantes de la naturaleza.

Manzaneda: montaña y turismo activo

Manzaneda se consolida como el referente de turismo de naturaleza en Ourense, con la Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda, el punto más alto de Galicia, que ofrece esquí en invierno y actividades de turismo activo en verano. Además, espacios como el Souto de Rozavales, el valle del río Navea o el embalse de Chandrexa de Queixa ofrecen paisajes espectaculares para los amantes del aire libre.

Otros municipios destacados en el ranking incluyen Celanova (1.060 búsquedas), con su Monasterio de San Salvador y joyas del prerrománico gallego, y Verín (810 búsquedas), famoso por el Castillo de Monterrei, su patrimonio urbano y las aguas minerales de la zona.