Estos son los puentes más bonitos del rural de Ourense

La provincia de Ourense, vertebrada por el curso de grandes ríos como el Miño, el Sil y el Arnoia, atesora un patrimonio civil e ingeniería de puentes excepcional. Desde las milenarias construcciones romanas, muchas de ellas ligadas a la histórica Vía Nova (Vía XVIII) que conectaba Braga con Astorga, hasta las sólidas estructuras consolidadas durante la Edad Media, estos viaductos son testigos mudos del paso del tiempo y de la importancia estratégica de las comunicaciones en nuestro territorio.

Un recorrido para descubrir estructuras singulares como el bimilenario puente del Bibei (A Pobra de Trives); el antiguo pune, “A Ponte vella” de Vilariño Frío (Montederramo); el hermoso puente de Freixo sobre el Arnoia; o “A Ponte Navea”, enclave mágico en San Xoán de Río. También repasamos el medieval puente de A Veiga (O Carballiño); los viaductos sobre el río Avia y Miño como el de San Clodio (Leiro) y Castrelo de Miño; y el imponente puente de Sobradelo sobre el cauce del Sil. Un catálogo que se completa con el pintoresco puente de Vilanova de Allariz y la modesta pero vital “Ponte Pedriña”.

La Ponte do Bibei ( A Pobra de Trives), una obra romana con 2.000 años de antigüedad

La Ponte do Bibei une A Pobra de Trives con Quiroga (Lugo). | R.M

La Ponte Bibei, que une Trives con Quiroga (Lugo), es una de las grandes joyas provinciales de la ingeniería romana. Construido entre los años 114 y 119 por el emperador Trajano, formaba parte de la Vía Nova. 2.000 años después, este puente de tres arcos sobre el río Bibei es el único de la Península por el que siguen pasando coches.

La Ponte Vella de Vilariño Frío (Montederramo), una antigua vía de comunicación que unía Astorga y Braga

El puente de Vilariño Frío, de origen romano pero de reconstrucción medieval. | C de Montederramo

La Ponte Vella de Vilariño Frío (Montederramo) se alza sobre el río Mao como vestigio del paso de la Vía Nova, que unía Astorga y Braga, por Terra de Caldelas. Su origen se remonta al siglo III, aunque la estructura que hoy se conserva, formada por tres arcos de medio punto, fue reconstruida en el siglo XVII.

El puente romano de cuatro arcos de Freixo (Terra de Celanova), una estructura de gran belleza en un paraje natural

La bimilenaria Ponte do Freixo se sitúa entre Cartelle y Celanova. | Marcos Atrio

El puente romano de cuatro arcos de Freixo, situado sobre el río Arnoia, une los concellos de Celanova y Cartelle. Es uno de los pocos verdaderamente romanos de Galicia, y no una reconstrucción medieval. Con 2.000 años de historia, fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1984, y consolidado y restaurado en 1989.

El Ponte Navea ( San Xoán de Río), límite entre dos concellos y situado en un enclave único

Ponte Navea ejerce de límite entre los concellos de Trives y San Xoán de Río. | Turismo de Galicia

El Ponte Navea se ubica en un enclave de bosque mágico, en el Val do Navea, primer paisaje protegido de Galicia, y ejerce de límite entre los concellos de A Pobra de Trives y San Xoán de Río. Esta obra de ingeniería de un solo arco es de origen romano y, al igual que otros puentes, se sitúa en plena Vía Nova.

A Ponte de Vilanova (Allariz), una seña de identitidad alaricana inconfundible

El puente de Vilanova de Allariz, una de sus estampas más reconocidas. | Martiño Pinal

A Ponte de Vilanova, ubicada sobre el río Arnoia en Allariz, es una hermosa construcción de origen medieval, datada entre los siglos XII y XIII. De estilo románico, su sólida estructura de sillería y arcos de medio punto servía como acceso histórico a la villa, erigiéndose hoy como una auténtica joya de su patrimonio.

Ponte Veiga ( O Carballiño), un testigo de antiguos caminos sobre el río Arenteiro

A Ponte Veiga, ubicada en un estrecho paso natural. | P.D.

Ponte Veiga es uno de los puentes más antiguos de la comarca. De origen medieval, de entre los siglos XII y XIV, su único arco de piedra salva el río Arenteiro y da comienzo al paseo fluvial. Por esta construcción pasaba el antiguo camino norte que partía de O Carballiño hacia Veiga, una vía muy transitada, especialmente por arrieros.

El puente de Castrelo de Miño, un puente cargado de simbolismo por la Guerra Civil

El puente de Castrelo de Miño une este municipio con Ribadavia. | Turismo de Galicia

Construido en 1907, el puente de Castrelo de Miño une esta localidad con Ribadavia y se sitúa en el límite entre ambos municipios, que comparten su propiedad. El puente tiene una alta carga simbólica, ya que durante la Guerra Civil fue utilizado para hacer desaparecer a víctimas del bando republicano.

El puente medieval de San Clodio (Leiro), Monumento Nacional y paso entre San Clodio y Ribadavia

El Puente de San Clodio da inicio a la calzada desde el monasterio a Ribadavia. | Turismo de Galicia

El puente medieval de San Clodio, en Leiro, data del siglo XV y conserva íntegros sus tres arcos sobre el río Avia. Su trazado daba paso a la calzada que comunicaba el Monasterio con Ribadavia y en 1809 fue escenario de duros enfrentamientos contra las tropas francesas. Fue declarado Monumento Nacional en 1981 y Bien de Interés Cultural.

El puente de Sobradelo (Valdeorras), un puente con trazos romanos

Puente situado sobre el río Sil en Sobradelo. | J.C.

El puente de Sobradelo, conocido como A Ponte Nova, es un histórico puente de piedra de siete arcos situado en la localidad de Sobradelo. Fue diseñado por el arquitecto Juan Bautista de Velasco y su construcción comenzó en el siglo XVII, terminado hacia 1675, sobre los restos o la cercanía de antiguos pasos romanos como el puente A Pontóriga.

El puente de A Cigarrosa (Valdeorras) aún guarda sus secretos

El puente de A Cigarrosa, entre Petín y A Rúa. | Martiño Pinal

Sobre el río Sil, une los municipios de Petín y A Rúa. De origen romano (Vía Nova), fue casi totalmente reconstruido en 1577, conservando apenas su cuarto pilar y la base del segundo. Su estructura de cinco arcos desiguales descansa sobre un afloramiento granítico. Actualmente, es de uso exclusivamente peatonal.