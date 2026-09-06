¿Sabe usted que lo sufrido por los peores incendios de la historia de la provincia no se olvida?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la memoria de la provincia un año después de los incendios forestales
¿Sabe usted que lo sufrido por los peores incendios de la historia de la provincia no se olvida? ¿Que el verano pasado dejó un esfuerzo inconmensurable para poder sofocar las llamas y también para contarlos? ¿Que en la sala de reuniones de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense han enmarcado la portada de La Región que ilustraba el día en el que las llamas cercaron la ciudad?
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