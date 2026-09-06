EDITORIAL
Sánchez, Ceuta y la guerra de Gila

¿Sabe usted que lo sufrido por los peores incendios de la historia de la provincia no se olvida?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la memoria de la provincia un año después de los incendios forestales

Ejemplar de La Región en la Comisaría de Policía de Ourense.
Ejemplar de La Región en la Comisaría de Policía de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que lo sufrido por los peores incendios de la historia de la provincia no se olvida? ¿Que el verano pasado dejó un esfuerzo inconmensurable para poder sofocar las llamas y también para contarlos? ¿Que en la sala de reuniones de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense han enmarcado la portada de La Región que ilustraba el día en el que las llamas cercaron la ciudad?

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