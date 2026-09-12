La temporada de caza en Ourense: fechas, batidas de jabalí y seguridad en el monte

El arranque de la temporada de caza cambia el uso del monte ourensano durante meses y afecta tanto a quien sale con la escopeta como a quien sale con las botas. Las batidas de jabalí concentran la actividad en fines de semana concretos y en tecores muy localizados, y conocer el calendario evita más de un susto. Este artículo recoge las fechas de apertura en Galicia, los días hábiles de batida, la documentación obligatoria para cazar y las precauciones básicas para senderistas y recolectores que compartan monte esos días.

Cuándo empieza la temporada de caza

La temporada general de caza en Galicia comenzará el próximo 18 de octubre de 2026 y se prolongará hasta el 6 de enero de 2027. Con carácter general, los días hábiles serán los jueves, domingos y festivos de carácter estatal o autonómico, aunque el calendario varía en función de las especies y de las modalidades de caza.

En Ourense, sin embargo, la actividad cinegética relacionada con el jabalí se ha adelantado respecto a este inicio general. La normativa establece para esta especie un periodo hábil que comenzó el 15 de agosto de 2026 y se extiende hasta el 28 de febrero de 2027.

Por tanto, el 18 de octubre debe entenderse como la fecha de referencia para el inicio de la temporada general, mientras que el jabalí cuenta con un calendario específico que permite actuar sobre sus poblaciones desde antes del comienzo de la temporada general.

Esta diferencia cobra especial importancia en Ourense, donde la Xunta declaró además una situación de emergencia cinegética temporal por los daños provocados por el jabalí. La medida permite reforzar y agilizar las actuaciones destinadas a controlar sus poblaciones en los terrenos y condiciones establecidos por la resolución.

Días de batida

Una vez iniciada la temporada general, los días habituales durante esos tres meses de caza son los jueves, domingos y festivos, aunque las condiciones dependen de cada especie y modalidad. En el caso del jabalí, el calendario es más amplio, debido al adelanto de su inicio y la declaración de emergencia cinegética en Ourense.

En estos terrenos de régimen especial, como los tecores, las batidas y otras modalidades de caza del jabalí se ajustan a la planificación cinegética de cada terreno y a las condiciones establecidas por la Xunta. Por ello, no existe un único calendario de batidas válido para toda la provincia de Ourense: los días concretos dependen del terreno, del tecor y de la autorización o comunicación correspondiente.

Batidas de jabalí

El jabalí es una de las especies que concentra una mayor actividad cinegética en los montes ourensanos. En los terrenos cinegéticos de régimen especial, como los tecores, su caza puede realizarse mediante modalidades como la batida, la montería o la espera, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa y con la planificación cinegética correspondiente.

La emergencia cinegética declarada en Ourense permite, además, ampliar las posibilidades de control de la especie en determinados terrenos. En estos casos, las jornadas que no estén contempladas en el plan anual de aprovechamiento deben cumplir los requisitos de comunicación o autorización establecidos por la Xunta.

Para los usuarios del monte, la consecuencia práctica es importante: una ruta habitual puede coincidir con una batida aunque no sea domingo. Por eso resulta recomendable comprobar los avisos y la señalización existentes antes de adentrarse en una zona donde pueda desarrollarse actividad cinegética.

Licencia de caza en Galicia

Para practicar la caza en Galicia es obligatorio disponer de una licencia de caza en vigor. La normativa exige además que el cazador disponga del seguro obligatorio y lleve consigo la documentación necesaria.

Entre los requisitos se encuentran también la edad mínima establecida por la legislación, la documentación identificativa y, cuando se utilizan armas, la correspondiente licencia de armas y la documentación exigible para ellas.

La licencia de caza es personal e intransferible y existen diferentes periodos de vigencia en función de la modalidad de licencia.

Cómo se tramita

La Xunta permite solicitar la expedición y renovación de la licencia de caza a través de su sede electrónica, mediante el procedimiento correspondiente. En el caso de quienes obtienen la licencia por primera vez, es necesario haber superado previamente las pruebas de aptitud para el ejercicio de la caza.

La documentación y el pago de las tasas correspondientes forman parte de la tramitación. Los cazadores deben asegurarse de que la licencia se encuentra en vigor antes de salir al monte.

Seguro obligatorio

Además de la licencia, el cazador debe disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio que cubra los daños que pueda ocasionar durante el ejercicio de la actividad cinegética. La cobertura mínima establecida para el seguro obligatorio del cazador es de 90.151,82 euros por víctima para los daños corporales derivados del ejercicio de la caza.

El seguro debe estar en vigor durante la actividad cinegética. Las pólizas pueden incluir coberturas adicionales, pero disponer de la cobertura obligatoria es uno de los requisitos básicos para cazar legalmente.

Seguridad en el monte

El inicio de la temporada general el 18 de octubre supone también un cambio para quienes utilizan el monte para otras actividades. Senderistas, ciclistas, recolectores de setas o personas que salen a recoger castañas comparten durante estos meses espacio con los cazadores.

Las batidas de caza mayor requieren especial atención porque implican la presencia de varios cazadores y perros distribuidos por una zona determinada.

La normativa establece diferentes medidas de seguridad para las cacerías colectivas. Los participantes deben conocer la posición de los puestos próximos y adoptar las medidas necesarias para evitar que los disparos puedan alcanzar a otras personas. En las batidas y monterías, además, los participantes deben llevar prendas de alta visibilidad, una medida destinada a facilitar su identificación dentro del monte.

Consejos para senderistas

La recomendación principal para quienes salen al monte es sencilla: si una zona está señalizada por una batida, lo más seguro es no atravesarla.

También conviene:

Consultar antes de salir si existe actividad cinegética prevista en la zona.

Elegir rutas alternativas cuando haya una batida anunciada.

Llevar ropa de colores llamativos que facilite ser visto.

Mantenerse, siempre que sea posible, en caminos y senderos señalizados.

No acercarse a los puestos de caza ni intentar atravesar una línea de cazadores.

Mantener a los perros controlados y evitar que entren en una zona donde se esté desarrollando una batida.

Si se escuchan disparos cerca, detenerse y alejarse de la zona en lugar de continuar avanzando.

Estas precauciones son especialmente relevantes para quienes abandonan los caminos habituales para buscar setas, castañas u otros productos del monte.

Señalización de las batidas

La señalización cumple una función fundamental para advertir al resto de usuarios de que se está desarrollando una actividad cinegética. En las cacerías colectivas existen obligaciones específicas de señalización y seguridad, especialmente cuando la zona de caza afecta a caminos de uso público. Los avisos permiten identificar los espacios en los que se desarrolla la actividad y ayudan a evitar encuentros entre cazadores y otros usuarios.

Para quien encuentra una señal de batida durante una ruta, la recomendación es no entrar en la zona señalizada y buscar un itinerario alternativo.

El objetivo es que la llegada de la temporada general de caza, el próximo 18 de octubre, pueda convivir con el uso recreativo y tradicional del monte. En Ourense, donde la actividad sobre el jabalí ya se inició en agosto y cuenta con medidas específicas de control, conocer estas diferencias resulta especialmente importante para evitar riesgos y facilitar la convivencia entre quienes comparten el territorio.