Termalismo y gastronomía de Ourense, claves en Fitur

La provincia de Ourense desembarca este enero en FITUR con una estrategia clara: convertir la alta velocidad en el motor definitivo de la desestacionalización. El balance de 2025, sin embargo, deja una lectura compleja para el sector. A falta de los datos de diciembre, las cifras hasta noviembre apuntan a una caída del 5% con respecto a la estadística de ese periodo de 2024, cuando se anotaron 331.773 viajeros en hoteles ourensanos. El balance de 2025 es peor que el de 2023 y 2022 a estas alturas, cuando se habían alcanzado 323.624 y 318.066, respectivamente, un 2,7% y 0,99% de variación.

A pesar de la tendencia a la baja en el alojamiento convencional, con una caída especialmente sensible en las pernoctaciones, que perdieron más de 42.000 noches en el acumulado anual, la provincia ha encontrado un refugio sólido en sus pilares tradicionales. El Programa de Termalismo Social de la Diputación de Ourense vivió en 2025 uno de sus mejores arranques históricos, superando las 1.000 solicitudes en apenas 48 horas.

Este éxito subraya que el interés por el “oro líquido” ourensano no solo persiste, sino que se especializa. Más del 60% de los solicitantes de estas plazas procedieron de fuera de Galicia, con Madrid, el País Vasco y Cataluña como principales emisores, validando la tesis de que la conectividad por ferrocarril es el puente directo hacia los balnearios de la provincia.

Si el sector hotelero sufrió ajustes, el turismo vinculado a la experiencia gastronómica y rural ha mostrado una mayor resiliencia. El programa Otoño Gastronómico 2025 se consolidó como el gran dinamizador de la recta final del año, superando los 715.000 euros en ingresos y reafirmando a Ourense como la provincia líder en participación dentro de esta iniciativa autonómica. Los paquetes de fin de semana, que crecieron un 29%, indican un cambio en el perfil del viajero: estancias algo más cortas pero con un mayor gasto en destino.

Alojamiento rural

Por otro lado, el panorama del alojamiento rural es ambivalente. Mientras que las casas rurales tradicionales mantienen una oferta estable con unas 80 casas activas, las Viviendas de Uso Turístico (VUT) han experimentado un crecimiento exponencial, superando las 800 licencias en la provincia. Este trasvase de viajeros del hotel a la vivienda vacacional explica, en parte, el descenso en las estadísticas hoteleras oficiales.

A destacar

La apuesta para este nuevo año se mostrará en el stand de Galicia en la feria, se centra en la puesta en valor de recursos estratégicos como la Ribeira Sacra, el termalismo de autor y la potenciación del Camino de Santiago (Vía de la Plata), las bazas para recuperar el terreno perdido. El objetivo es claro: profesionalizar la oferta para que el incremento en la llegada de viajeros que propicia el AVE se traduzca, de forma efectiva, en un aumento de la estancia media y la rentabilidad del sector.