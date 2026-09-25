El termalismo ourensano acelera y pasará de seis a nueve balnearios

El sector termal ourensano está en vías de recuperar y ampliar la red de balnearios que lo convierte en el principal referente del noroeste peninsular. Tras llegar a contar con siete grandes instalaciones en activo hace unos años, el sector encadenó varios reveses operativos que mermaron su capacidad, como el concurso de acreedores y cierre de Baños de Molgas en 2023, o el cese temporal de Cortegada por el inicio de sus obras de reforma. Ahora, la provincia encara una etapa de reactivación. El mapa provincial pasará a corto plazo de contar con seis complejos operativos a sumar nueve a pleno rendimiento, impulsados tanto por la inyección de capital privado como por la culminación de largos procesos administrativos.

En la actualidad, la oferta termal se sostiene sobre las seis instalaciones que operan con regularidad: Laias, Arnoia y Lobios (los tres de Caldaria), O Carballiño, Caldas de Partovia y el hotel Oca de Allariz, que logró la declaración mineromedicinal en 2025. Estos recintos son la base de una industria que, en el conjunto de Galicia, genera 1.200 empleos directos y más de 5.000 indirectos. Su peso a nivel nacional es notable: la red gallega concentra el 21% de los establecimientos adscritos al programa del Imserso en toda España.

El crecimiento inmediato del sector llegará con tres incorporaciones. Por un lado, está previsto que el balneario de Cortegada reabra en octubre tras someterse a una reforma integral valorada en cerca de 650.000 euros. Por otro, para la próxima primavera está prevista la inauguración del complejo de Berán (Leiro), un proyecto que acumuló dos décadas de paralización institucional. A lo largo de 2027, también está contemplado que reabra Baños de Molgas.

En el horizonte, el hotel balneario de la ciudad en la ribera del Miño, cerca del Campo da Feira, cuenta con iniciar su construcción el año próximo.

Plan termal

En paralelo a los movimientos empresariales, la Administración autonómica ha activado el Plan de Turismo Termal de Galicia 2025-2028, dotado con 10 millones de euros. El documento estratégico se coordina desde la nueva Área de Turismo Termal, que ha establecido su sede en Ourense. El plan busca profesionalizar la gestión, desarrollar programas para atraer a cadenas hoteleras y fondos de inversión que consoliden la oferta provincial, y diversificar las líneas de negocio, como la investigación y producción de cosmética termal bajo la marca “Ourense Termal”.

Berán reabrirá tras dos décadas; la ciudad, más cerca de su hotel

La ciudad saldará su falta de plazas hoteleras termales, una carencia histórica que arrastra desde el abandono en la década de los setenta del balneario de Caldas de Orense, un recinto próximo a O Tinteiro que terminó devorado por las llamas. El próximo año comenzarán —o esa era la intención— las obras del Hotel Balneario de As Caldas, un proyecto impulsado por el empresario Gregorio Álvarez (grupo Ibereólica). Tras un cambio de planificación para elevar su categoría, el establecimiento se convertirá en el primer hotel de cinco estrellas de la capital. El complejo ocupará una superficie de 14.000 metros cuadrados en el entorno del Campo da Feira y contará con 42 habitaciones orientadas al río Miño. El diseño incluye un gran jardín termal, varias piscinas exteriores y zona de restauración.

Baños de Molgas prepara su retorno como hotel de cuatro estrellas

El histórico balneario de Baños de Molgas, inaugurado en 1873, recuperará su actividad tras atravesar uno de sus momentos más críticos. Cerrado y en concurso de acreedores desde marzo de 2023, la instalación ha sido adquirida recientemente por Punta 25 Hotels Group, un grupo con sede en Castilla y León especializado en la recuperación de inmuebles singulares.

Tras un complejo proceso de venta —la subasta inicial por 1,4 millones quedó desierta—, la nueva propiedad reforma el recinto con el objetivo de reabrirlo como un hotel de cuatro estrellas en 2027.

Relacionado El termalismo se reinventa en Ourense entre la ciencia y el turismo

Caldeliñas confirma su potencial hídrico y Bande diseña un centro termal

El interés del sector también se traduce en la reactivación de enclaves en el resto de comarcas. En Verín, el Concello ha desbloqueado la recuperación del histórico balneario de Caldeliñas. Tras la aprobación de su plan especial, los sondeos subterráneos confirmaron un caudal de 150.000 metros cúbicos de agua mineromedicinal, lo que sienta las bases para un futuro hotel, al lado de la residencia de mayores de 100 plazas que la Fundación San Rosendo está construyendo. Por su parte, en A Baixa Limia, Bande tiene en el horizonte un centro termal en Os Baños que combine las actuales pozas con servicios balnearios.