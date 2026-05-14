Transportes destina 14,9 millones para rehabilitar el firme de la A-52 en Ourense: afecta a este tramo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 14,9 millones de euros las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-52 entre los kilómetros 138 y 176, a su paso por los municipios ourensanos de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro. Se trata de un tramo que durante meses ha sido objeto de quejas y reventones por el estado de la carretera.

Según ha explicado el Ministerio, el objetivo es mejorar la seguridad vial, recuperar la capacidad estructural del firme y garantizar una adecuada conservación de la infraestructura pública.

Trabajos previstos

Las obras contemplan una rehabilitación estructural del pavimento mediante la combinación de eliminación parcial y reposición del firme actual, además de un recrecido con una nueva capa de rodadura para aumentar la resistencia de la vía y prolongar su vida útil.

Entre las actuaciones previstas destacan:

Reposición de juntas de dilatación en viaductos y pasos superiores.

Sustitución de espiras de aforo de tráfico.

Repintado de marcas viales con pintura termoplástica en caliente.

Ejecución de guías longitudinales sonoras fresadas en los bordes de la calzada.

Se coloca así más cerca la rehabilitación de un firme que supone severos quebraderos de cabeza para los ourensanos que viajan en dirección Madrid, así como de los vecinos de los municipios afectados.