Tres planes para disfrutar este fin de semana en Ourense: música, gaitas y sabor a patata

El primer fin de semana de septiembre llega cargado de propuestas de ocio en la provincia de Ourense. La música alternativa, la tradición gallega y la gastronomía toman el protagonismo con tres citas que se celebran entre este viernes y el domingo: el Festival Arteficial en Ribadavia, la Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrei y Alimagro, la Feira do Agro da Limia, en Xinzo.

Son tres propuestas muy diferentes, pero con un denominador común: cultura, productos locales y música para aprovechar los últimos coletazos del verano.

Arteficial celebra sus 20 años en Ribadavia

Concierto durante una de las ediciones de Arteficial. | La Región

Ribadavia vuelve a convertirse este viernes y sábado en uno de los puntos de referencia de la música alternativa con una edición muy especial del Festival Arteficial, que cumple dos décadas.

El festival celebra su 20 aniversario con una programación que combina música, cultura, creación y actividades en distintos espacios del casco histórico. Entre las propuestas figuran conciertos, sesiones de DJ, talleres y un mercado de propuestas artesanales y artísticas.

La programación musical se extenderá durante buena parte del sábado, con nombres como Peitoescuro, AO, La Rate Tímide, Basic Partner, Scúru Fitchádu, DJ Ferromona o BalConde DJs, además de las actuaciones nocturnas.

Una cita especialmente dirigida a quienes buscan música y cultura alejadas de los circuitos más convencionales, pero también una buena oportunidad para disfrutar del casco histórico de Ribadavia.

Monterrei reúne a gaiteros de siete países

Gaiteros de todo el mundo acuden a la XL Xuntanza Internacional de Gaiteiros | Miguel Ángel

La tradición musical será protagonista en Monterrei, donde este viernes y sábado se celebra la XLI Xuntanza Internacional de Gaiteiros.

El encuentro, declarado de Interés Turístico de Galicia, reunirá a músicos procedentes de Galicia, Hungría, Rumanía, Irlanda, Zamora y la República de Mari-El (Rusia), con especial protagonismo para la tradición musical húngara.

La programación arranca este viernes a las 19:00 horas en la Praza da Hermida de Flariz, con actuaciones de formaciones y músicos internacionales. El sábado habrá conferencias en el Parador de Verín y, por la tarde, llegará uno de los momentos centrales: desde las 19:00 horas, la explanada del castillo de Monterrei acogerá las actuaciones de agrupaciones gallegas e internacionales.

La Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, junto a músicos de distintos países, pondrá el broche a una cita que convierte durante dos días a Monterrei en punto de encuentro para los amantes de la música tradicional.

Xinzo pone la patata en el centro con Alimagro

Trabajadores recogiendo patatas en la comarca de A Limia. | La Región

La tercera gran propuesta del fin de semana está en Xinzo de Limia. La localidad celebra los días 5 y 6 de septiembre la VII Feira do Agro da Limia, Alimagro, convertida en escaparate para el sector agrícola y, especialmente, para la patata de A Limia.

La feria abrirá sus puertas el sábado a las 10:00 horas, aunque la actividad comenzará antes con DemoAlimagro, una demostración de maquinaria agrícola que permitirá ver los equipos trabajando directamente sobre el terreno.

Durante el sábado habrá talleres infantiles, la inauguración oficial y una de las propuestas más llamativas del programa: la elaboración de una tortilla de patata gigante, cuya degustación está prevista para las 19:00 horas. El domingo continuará la actividad con talleres y una degustación de pinchos de patata.