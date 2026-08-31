Alimagro hará de Xinzo de Limia capital del agro nacional

La feria Alimagro 2026 convertirá a Xinzo de Limia en el epicentro nacional del sector agrario durante los próximos días 5 y 6 de septiembre. El certamen, que alcanza su séptima edición focalizado en la innovación, la mecanización y el cultivo de la patata, desplegará más de 20.000 metros cuadrados de exposición.

Este escaparate dará cabida a más de un centenar de marcas representadas. Mientras la zona exterior exhibirá las últimas novedades en tractores y equipos para labores agrícolas, el espacio interior reunirá a productores, entidades y empresas vinculadas. El alcalde del municipio, Amador Díaz, subraya su firme apuesta por “un sector que tiene una enorme importancia para nuestra comarca”, remarcando que esta ineludible cita representa “no solo agricultura, sino también economía, desarrollo y futuro para nuestro territorio”.

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El atractivo y principal novedad de esta convocatoria es el estreno de Demoalimagro, la primera demostración de maquinaria agrícola en campo vinculada de forma directa al evento. Esta iniciativa inmersiva y práctica se desarrollará el sábado 5 de septiembre, entre las 09,00 y las 12,30 horas, en la finca de ensayo del Inorde. Los profesionales podrán evaluar sobre el propio terreno el funcionamiento de diversos equipos destinados a todas las fases del cultivo, desde la preparación del suelo hasta la recolección. Para el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, esta novedad permitirá “llevar la maquinaria al campo y mostrar en directo soluciones que son fundamentales para el desarrollo de la agricultura y el futuro del sector”.

El programa ferial trasciende el propio fin de semana con actividades previas. El jueves 3 de septiembre, a las 18,45 horas, en la Casa de la Cultura de la villa, se celebrará la jornada técnica “El agua y la agricultura en Galicia”. Al día siguiente, el viernes 4, tomará el relevo la II Cata Nacional de Patatas con un formato mucho más ágil y participativo, donde nueve variedades se someterán a una degustación a ciegas.

Referente

Amador Díaz incide en que el tubérculo constituye “uno de los grandes ejes sobre los que gira la agricultura de A Limia”, un ámbito de profundo interés ya que “lo que ocurre aquí, en torno a la agricultura y especialmente al cultivo de la patata, interesa a todo el sector”.

Junto a su dimensión profesional, Alimagro mantiene su compromiso divulgativo. La feria incluirá talleres infantiles porque, en palabras del regidor, “la educación es el punto de partida para que conozcan de dónde proceden los alimentos y valoren el trabajo de quienes los producen”.