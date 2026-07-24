El 90% de las plazas ofertadas en la UVigo ya están cubiertas

La Universidad de Vigo celebró este jueves el primer consello de goberno de la nueva rectora, Carmen García Mateo, en una jornada con dos sesiones: una constituyente y la ordinaria del mes de julio. En esta última, la rectora presentó su primer informe en el que avanzó las cifras de matrícula de primer ingreso en los grados, que son realmente positivas: el 90% de las plazas ya están cubiertas.

García Mateo indicó que la transición del anterior equipo de gobierno al nuevo se sigue realizando “de forma ordenada y sin sobresaltos” y que hasta finales de septiembre no estará completamente desplegado y operativo tanto el nuevo equipo rectoral como la Gerencia.

Sobre el proceso de matrícula, la rectora confirmó que antes de terminar el tercer llamamiento, de las 3.374 plazas ofertadas un 90% ya están cubiertas quedando aproximadamente 370 disponibles, mientras que el porcentaje de titulaciones cerradas es del 75%.

Con todo, estas cifras de matrícula tienen un lado menos deseable en algunos centros como la Escuela de Ingeniería Industrial o la Facultad de Ciencias del Deporte. Así se lo hicieron saber el director de la primera, José Fariña, y un profesor de la segunda, Uxío Pérez, a la rectora. Fariña apuntó que tienen 60 estudiantes por encima de las plazas ofertadas y Pérez, que el grado de Ciencias del Deporte cuenta con un 19% de exceso de matrícula. Ambos docentes solicitaron que se revise el sistema de asignación de plazas que, como puntualizó Fariña, “trasciende a la UVigo”. La rectora se comprometió a trabajar a futuro, junto a Educación, la CIUG y las otras dos unviersidades, para mejorar el sistema de admisión “que concuerdo en que necesita una revisión”.

García Mateo también explicó que “para encarar las negociaciones del nuevo Plan de Financiación hace falta tener información detallada y solvente de la situación económica y financiera de la institución”. Con tal motivo, confirmó que su gobierno encargó una auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2025 a una nueva entidad auditora, que también realizará uni informe, solicitado por el Consello Social, “con un diagnóstico independiente sobre aspectos clave como remanentes o techo de gasto”.