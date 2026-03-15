La Variante Norte, una vía por la que deberían circular más de 5.000 coches diarios

El arranque de la Variante Norte, donde enlazará con el acceso Norte a la ciudad desde la A-52.

La construcción de la Variante Norte representa un desafío técnico valorado en, al menos, 174,5 millones de euros, según la documentación oficial. La obra, con una longitud de 4,8 kilómetros, se proyectó como una autovía de alta capacidad (80 km/h) diseñada para conectar Quintela con las carreteras N-525 y N-540 en Vilamarín, sirviendo además como enlace estratégico con la A-56. Pese a que la memoria del proyecto estima un tráfico diario de 5.355 vehículos, esta infraestructura vital sigue atrapada en el papel en su segunda parte, convertida en utopía para unos agentes sociales que ya no albergan esperanzas de verla a corto plazo.

Este es el estado en el que se encuentran las obras de este proyecto de la Variante Norte, unas imágenes a vista de dron:

Variante Norte: la circunvalación que nació en pesetas y sigue en pañales

El trazado

La plataforma se diseñó con dos calzadas separadas por una mediana de tres metros y barrera rígida, contando con doble carril por sentido desde su inicio en el enlace de Quintela. Para evitar el impacto directo en los barrios de A Ponte y O Vinteún, el proyecto inicial planteaba una solución de ingeniería compleja: la autovía pasaría por debajo de la línea ferroviaria convencional Zamora-A Coruña mediante una pérgola de 105 metros, para después cruzar bajo el viaducto de la Línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago, logrando así un bypass que liberaría el corazón de la ciudad del tráfico pesado.

Túneles de 65 millones

La partida presupuestaria más voluminosa, que alcanza los 65 millones, corresponde a los túneles de Eiroás. Estas estructuras subterráneas gemelas atravesaróan el monte O Castro con longitudes de 859 y 852 metros, ampliando la circulación a tres carriles por sentido. El diseño es minucioso: incluye un falso túnel para proteger el campo de fútbol de Eiroás, vías de evacuación cada 200 metros y sistemas de seguridad de última generación. Solo la gestión de los residuos del túnel rozaba los 14 millones de euros, contemplando incluso la repoblación de una cantera cercana. El trazado finaliza en el enlace de A Casilla con una glorieta, integrando la restitución del Camino de Santiago mediante un paso superior y pantallas antirruido para proteger las zonas habitadas.

Un proyecto invisible

Toda esta precisión choca con la realidad de un cronograma vacío. Mientras el papel detalla hasta el último detector de incendios de los túneles, sobre el terreno no hay ni rastro de las licitaciones necesarias para que el tramo de A Casilla deje de ser humo. La frustración nace precisamente de este contraste: saber que existe una solución diseñada para rescatar a la ciudad del colapso, pero ver cómo la inversión se detiene sistemáticamente

Milena Plata

El “nudo gordiano” que atrapa el Bulevar Termal

Paralelo al lento avance de la Variante Norte hay otros proyecto en la ciudad atrapado por el “nudo gordiano” que enreda a esta carretera: el Bulevar Termal. Esta infraestructura suma ya 15 años en el cajón. Pretendía aprovechar el despeje que dejaría la Variante Norte en la N-120 a su entrada en la ciudad paralela al río Miño para convertirlo en un vial urbano que conectase la ciudad con los puntos termales de la fuente de O Tinteiro y las Termas do Muíño hasta rematar en Outariz, mejorando el acceso del que disponen hoy los visitantes.

El punto más cercano a convertir ese proyecto en una realidad fue en el año 2016, cuando se aprobó el enlace de 1,7 kilómetros entre Eirasvedras y Quintela. La entonces edil de Urbanismo, Aurea Soto, buscó un convenio con Turismo de Galicia para intentar arrancar la reforma de la vía.

Ya en 2023, el exregidor Francisco Rodríguez -impulsor en su primer mandato- propuso durante la campaña electoral recuperar el proyecto, pidiendo para ello fondos Next Generation, una opción que no fue tenida en cuenta por el actual gobierno local.