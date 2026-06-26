Un vecino de Muíños resulta ileso tras volcar su coche en la vía rápida entre Xinzo y Bande
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El conductor y único ocupante del vehículo salió ileso tras volcar su BMW, con matricula suiza, en un accidente de tráfico ocurrido en la vía rápida entre Xinzo de Limia y Bande, a la altura de Porqueira
Un vecino del Concello de Muíños resultó ileso este viernes tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el que su vehículo acabó volcado mientras circulaba por la vía rápida que conecta Lamas (Xinzo de Limia) con Ponteliñares (Bande), a su paso por el municipio de Porqueira, en las inmediaciones de San Lourenzo.
El siniestro se produjo alrededor de las 18:00 horas, cuando el turismo, un BMW matriculado en Suíza, se salió de la vía por causas que por el momento no han trascendido y terminó volcando, quedando inhabilitado.
A pesar de la violencia del impacto, el único ocupante del vehículo consiguió salir por sus propios medios y resultó ileso.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Protección Civil del Concello de Porqueira y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Muíños, que trabajaron en la zona para asegurar el entorno y colaborar en las labores de asistencia.
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