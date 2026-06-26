Un coche volcado y otro despeñado por un terraplén dejan varios heridos en dos accidentes de tráfico en la provincia de Ourense
SIN EXCARCELACIÓN
Dos accidentes en Punxín y Entrimo dejan varios heridos tras salidas de vía y caídas por terraplén en la provincia de Ourense, con intervención de emergencias pero sin necesidad de excarcelación.
Dos accidentes de tráfico tuvieron lugar en la provincia de Ourense en situaciones similares este viernes por la mañana. El primero sucedió en Vilamoure, Punxín, donde a las 10:34 horas tuvo lugar un aviso a Emergencias alertando de que un coche había volcado tras una salida de vía en la N-541.
Según las primeras informaciones, una mujer se encontraba herida y atrapada dentro del vehículo, aunque los bomberos no tuvieron que llegar a actuar para excarcelarla, estando ella consciente. Acudió también el 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
Cae por un terraplén en Entrimo
Justo una hora después, otro coche con cuatro ocupantes se cayó por un terraplén de metro y medio en Entrimo. Aunque también se alertó de que estaban atrapados, pudieron salir sin la actuación de los bomberos, que acudieron al punto junto a Urxencias Sanitarias, los GES de Muiños y de Lobios, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.
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