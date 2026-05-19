Veinte plazas mir de Medicina de Familia están aún sin cubrir

La adjudicación de plazas mir entra en su tercera semana con buena parte de las especialidades del área sanitaria de Ourense ya cubiertas, aunque Medicina Familiar y Comunitaria vuelve a concentrar la mayoría de vacantes pendientes. De las 29 plazas que todavía quedan sin adjudicar, 20 corresponden a esta especialidad, históricamente una de las más difíciles de cubrir.

El proceso está dejando, sin embargo, buenos datos para el CHUO. Ourense cubrió en los primeros días plazas muy demandadas como Dermatología u Oftalmología, además de registrar la primera elección gallega de Ginecología. De esta manera, se agotaron rápidamente especialidades con pocas vacantes, consolidando un arranque mejor que el de años anteriores.

Desde el comienzo de la adjudicación, 22 futuros residentes han elegido ya el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco. Entre ellos aparecen perfiles muy distintos: médicos que conocieron el CHUO durante sus prácticas, jóvenes que priorizan hospitales más cercanos y manejables o profesionales que decidieron quedarse en Galicia por motivos personales y familiares.

Además del factor profesional, muchos de los futuros residentes destacan también el peso de la calidad de vida a la hora de escoger destino. El tamaño del hospital, la cercanía entre servicios o la posibilidad de mantener un seguimiento más directo aparecen entre los aspectos que más valoran quienes han elegido Ourense en esta convocatoria. El proceso continuará hasta 27 de mayo.