El viaducto de la autovía Dozón-Ourense obliga a cortar durante días un tramo entre O Carballiño y Ourense

El inicio de las obras de acondicionamiento y refuerzo del viaducto de la AG-53 sobre el río Barbantiño hará necesario el corte total de este tramo de la autovía a partir del próximo lunes, 6 de julio, con una duración máxima de cuatro días, según ha informado la Xunta de Galicia. La afección al tráfico se producirá en ambos sentidos de circulación y se mantendrá hasta el jueves 9 de julio, incluido. Cada jornada, el corte estará vigente entre las 8,00 y las 19,00 horas.

Esta interrupción es necesaria para realizar una prueba de carga del estado actual de la estructura, una actuación previa al inicio de las obras que permitirá contrastar el comportamiento real del viaducto con el modelo de cálculo elaborado a partir de las inspecciones técnicas realizadas.

Para ejecutar estos trabajos será necesario situar varios camiones sobre el tablero del puente en distintas posiciones. Al tratarse de un viaducto de tablero único, no es posible habilitar cortes parciales o desviar el tráfico por la calzada contraria, por lo que la única opción es el cierre completo del tramo comprendido entre el enlace con la AG-54 (punto kilométrico 78,5) y la conexión con la A-52 y la OU-402 (punto kilométrico 87,2).

Desvíos alternativos

Los vehículos que circulen en dirección Ourense serán desviados desde la AG-53 por la AG-54, para continuar por la N-541, a través del enlace de Maside, y posteriormente por la N-120, desde donde podrán reincorporarse a la A-52 en dirección Ourense o Vigo.

En sentido Santiago, permanecerá cerrado el acceso a la AG-53 desde la salida 240 de la A-52, por lo que el tráfico será canalizado por la salida 241 hacia la N-120, siguiendo el itinerario alternativo debidamente señalizado.

La Xunta instalará señalización específica en la AG-53, la AG-54 y el enlace de Maside para facilitar los desvíos y orientar a los conductores durante los días que duren los trabajos.

Una actuación de más de 2,6 millones

Las obras, adjudicadas por más de 2,6 millones de euros, consistirán en distintos trabajos de reparación, conservación y refuerzo en el interior del tablero y en la cara exterior de la losa superior del viaducto del Barbantiño, situado entre los puntos kilométricos 81+134 y 81+914, en el tramo comprendido entre el enlace de Cea y la conexión con la OU-402 y la A-52.

El objetivo es recuperar las condiciones de durabilidad de esta infraestructura, puesta en servicio el 25 de abril de 2009, y prolongar su vida útil mediante actuaciones de conservación preventiva.

Los trabajos se desarrollarán principalmente en los municipios de Punxín y Amoeiro y se enmarcan en el programa pionero impulsado por la Xunta para la inspección y conservación de puentes y otras obras de paso de la red autonómica, con el fin de preservar la seguridad de los usuarios y alargar la vida útil de estas infraestructuras.