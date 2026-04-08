Vídeo | Un joven diácono de Ourense recibe la bendición del papa León XIV

SACERDOTE EL 31 DE MAYO

Francisco Blanco, diácono de Verín, recibe la bendición del papa León XIV en el Vaticano. Será ordenado sacerdote en Ourense el 31 de mayo.

La Región
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Publicado: 08 abr 2026 - 14:02 Actualizado: 08 abr 2026 - 14:05
El momento con el papa León XIV
El momento con el papa León XIV | La Región

Francisco Blanco Álvarez, diácono de 23 años natural de Caldeliñas (Verín) y con raíces familiares en Oímbra, recibió este martes por la tarde la bendición del papa León XIV. El encuentro, en el que el ourensano aprovechó para saludar al Sumo Pontífice, se produjo durante un recorrido con público en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde el verinense se encuentra realizando actos litúrgicos acompañando a un párroco de Madrid.

Actualmente reside precisamente en la capital del Estado, donde estudia un doble grado en Teología e Historia. Diácono desde marzo de 2025, Blanco Álvarez será ordenado sacerdote en Ourense el próximo 31 de mayo, junto a otros dos religiosos de Terroso (Vilardevós) y O Carballiño.

Al día siguiente oficiará su primera misa como cura en su villa natal, concretamente en el santuario de Os Remedios de Vilamaior do Val, en Verín.

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