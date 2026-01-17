Visita internacional al Museo de la Emigración

UN CENTENAR EN EL MERCADO
La falta de pisos en alquiler obliga a los interesados a compartir vivienda
DIÁSPORAS HISPANAS
El Museo de la Emigración a Guinea Ecuatorial, en Quintela de Leirado, recibió la visita de Benita Sampedro Vizcaya, profesora de la Universidad de Hofstra, Nueva York, e investigadora de reconocido prestigio en los ámbitos de los estudios culturales, poscoloniales, de la memoria y de las diásporas hispanas.
Durante su estancia, Sampedro Vizcaya conoció los fondos, exposiciones y líneas de trabajo del museo, centradas en la recuperación de la memoria histórica de la emigración española a Guinea Ecuatorial y sus consecuencias. En este contexto, destacó el valor del centro como único espacio en España dedicado específicamente a la colonización de Guinea Ecuatorial, animando a continuar con esta labor y abriendo la puerta a posibles colaboraciones futuras.
En el encuentro se manifestó la voluntad de establecer vías de colaboración en los ámbitos de la investigación, la divulgación y el intercambio académico y cultural. Asimismo, desde el Concello de Quintela se trasladó la intención de impulsar la ampliación del museo, con el objetivo de dotarlo de un espacio propio que permita crecer en contenidos y proyección pública. Desde el museo se valoró positivamente esta visita, que refuerza su proyección internacional y difusión de la memoria de la emigración a Guinea Ecuatorial.
