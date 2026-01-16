El PP de Buenos Aires reivindica a Manuel Fraga como referente de la emigración española

El Partido Popular en Argentina ha recordado a Manuel Fraga coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento y ha destacado su defensa de la emigración española y de sus descendientes, así como su estrecho vínculo con la España exterior.

“Catorce años de su partida, el recuerdo de don Manuel permanece intacto en nuestra memoria. El gran defensor de la emigración y sus descendientes, por siempre en el corazón de la España exterior”, ha señalado la formación en un mensaje difundido en redes sociales, acompañado de una fotografía de Fraga junto a la colectividad española durante su visita a Buenos Aires en 2003.

Manuel Fraga, fue presidente fundador del Partido Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, y falleció el 15 de enero de 2012 en su domicilio de Madrid a los 89 años, a causa de una parada cardiaca tras una afección respiratoria. Su despedida se hizo en la intimidad familiar y fue enterrado en Perbes (A Coruña).

Fraga fue uno de los padres de la Constitución de 1978, fundó Alianza Popular y posteriormente del Partido Popular, además de presidir la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005. Su trayectoria estuvo muy marcada por su estrecha relación con las comunidades españolas en el exterior, especialmente a la gallega.

El pequeño pero emotivo homenaje del PP bonaerense pone de relieve la vigencia de su legado entre la diáspora española y su papel como referente político para varias generaciones.