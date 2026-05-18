La Xunta impulsará hasta 32 viviendas públicas en bajos para alquiler asequible tras recibir 26 ofertas

Uno de los últimos locales cerrados en la ciudad, en la calle Ramón Cabanillas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este lunes en el Consello de la Xunta que el Gobierno gallego recibió ofertas para transformar 26 locales sin uso en la ciudad de Ourense en hasta 32 viviendas públicas de alquiler accesible, dentro del programa piloto impulsado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

La iniciativa, para la que la Xunta moviliza hasta 2 millones de euros, busca adquirir bajos y entreplantas de edificios residenciales actualmente vacíos o infrautilizados con el objetivo de incorporarlos al parque público de vivienda con calificación permanente.

Según explicó Rueda, las propuestas registradas incluyen 26 locales, tres de ellos con plaza de garaje, y cuentan con superficie suficiente para habilitar un máximo estimado de 32 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

El titular del Ejecutivo gallego subrayó que esta actuación responde a la necesidad de incrementar la oferta de vivienda pública en ciudades donde actualmente no existe suelo residencial disponible para nuevas promociones autonómicas, como ocurre en Ourense.

En este sentido, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, recordó que el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones del Gobierno gallego. Además, señaló que la Xunta ya impulsa en la ciudad la construcción de 64 viviendas de promoción pública en la zona de Cambedo da Raia, después de adquirir en 2022 tres parcelas a la Sareb con una inversión de 13,6 millones de euros.

Rueda defendió esta fórmula “pionera” ante la falta de parcelas urbanas consolidadas disponibles para nuevas promociones y tras constatar que el Concello de Ourense no dispone actualmente de suelo para ceder a la Xunta. De este modo, el Ejecutivo autonómico apuesta por reutilizar locales comerciales sin demanda o en desuso para transformarlos en viviendas públicas de alquiler.

La Xunta considera que esta medida permitirá no solo ampliar el parque autonómico de vivienda, sino también contribuir a la revitalización de barrios urbanos que han perdido actividad comercial, favoreciendo la regeneración social, económica y urbana de la ciudad.

En cuanto a los próximos pasos, el IGVS iniciará ahora el proceso de tasación de los locales seleccionados y formulará ofertas económicas en función del menor valor entre el precio solicitado por los propietarios, la tasación técnica o los límites fijados por la convocatoria. El objetivo del Gobierno gallego es resolver definitivamente el procedimiento antes de que finalice este año.

Movilidad urbana sostenible en Pereiro de Aguiar

En paralelo, el Ejecutivo autonómico dio luz verde a un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Pereiro de Aguiar para continuar impulsando la movilidad urbana sostenible en el municipio. El acuerdo contempla una inversión total de 919.634 euros, de los cuales Turismo de Galicia aportará más de 671.000 euros, lo que representa el 73 % del coste total.

La actuación incluye mejoras en sendas peatonales y ciclistas a lo largo de la carretera OU-536, así como trabajos de reordenación de aparcamientos, ampliación de aceras y renovación del pavimento en la travesía de Derrasa. El objetivo es reforzar la seguridad peatonal, mejorar la accesibilidad y favorecer una conexión más eficiente entre distintos itinerarios urbanos.

La Xunta considera que este proyecto contribuirá a potenciar el atractivo turístico de Pereiro de Aguiar, además de promover una movilidad más sostenible y una mejora de los espacios públicos del municipio.

La Xunta apuesta por modernizar la plaza de abastos de O Carballiño para convertirla en Mercado Excelente

La Xunta de Galicia destinará más de 1 millón de euros a la reforma y modernización de la plaza de abastos de O Carballiño, dentro del Plan de impulso de la Red de Mercados Excelentes y del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030. El proyecto cuenta con una inversión total superior a 1,4 millones de euros, financiada en un 70 % por la Xunta, un 20 % por la Diputación de Ourense y un 10 % por el Ayuntamiento de O Carballiño.

La actuación permitirá renovar completamente las instalaciones, mejorar la accesibilidad, impulsar la digitalización y aumentar los servicios a la clientela, con el objetivo de lograr el sello de “Mercado Excelente” y convertir el espacio en un mercado más moderno, competitivo y atractivo.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia autonómica de apoyo a los mercados tradicionales, que prevé alcanzar los 25 mercados excelentes en 2030 sin perder la esencia del comercio de proximidad.