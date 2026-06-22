La Xunta acelera la reparación de carreteras y servicios afectados por las riadas en la provincia de Ourense
17 DE JUNIO
La Xunta trabaja en la reparación de los daños causados por las lluvias torrenciales del 17 de junio en Lugo y Ourense y coordinará actuaciones con las diputaciones y la Confederación Miño-Sil.
La Xunta de Galicia continúa trabajando en la recuperación de servicios esenciales e infraestructuras viarias afectadas por las tormentas y lluvias torrenciales registradas el pasado 17 de junio en las provincias de Lugo y Ourense. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno autonómico convocará a las diputaciones de ambas provincias para realizar una evaluación conjunta de los daños y definir las actuaciones necesarias.
Además, la Xunta solicitará a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que acometa de forma urgente trabajos de limpieza de cauces y protección del suelo para prevenir nuevos problemas.
Los daños más importantes se registraron en municipios como Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilardevós y Monforte de Lemos, donde las riadas provocaron inundaciones en viviendas y negocios, arrastre de tierra, piedras y árboles, daños en vehículos e infraestructuras, cortes de carreteras y afecciones en redes de abastecimiento y suministro eléctrico. No se produjeron daños personales.
Durante la emergencia, el 112 Galicia recibió cerca de 2.400 llamadas y se movilizaron alrededor de 80 recursos de intervención, entre ellos Protección Civil, Grupos de Emergencias Supramunicipales, bomberos, Guardia Civil, policías locales y personal de conservación de carreteras.
Uno de los puntos más afectados fue la carretera OU-533, en Viana do Bolo, donde las lluvias dañaron un tramo de unos 200 metros. La Xunta destaca que la circulación quedó restablecida en ambos sentidos en apenas 24 horas gracias a la retirada urgente de escombros y a los trabajos de limpieza realizados desde el primer momento.
Las labores de recuperación continúan en las zonas afectadas con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad y reparar los daños ocasionados por uno de los episodios meteorológicos más intensos registrados este mes en el interior de Galicia.
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