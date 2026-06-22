La Xunta acelera la reparación de carreteras y servicios afectados por las riadas en la provincia de Ourense

La Xunta de Galicia continúa trabajando en la recuperación de servicios esenciales e infraestructuras viarias afectadas por las tormentas y lluvias torrenciales registradas el pasado 17 de junio en las provincias de Lugo y Ourense. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno autonómico convocará a las diputaciones de ambas provincias para realizar una evaluación conjunta de los daños y definir las actuaciones necesarias.

Además, la Xunta solicitará a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que acometa de forma urgente trabajos de limpieza de cauces y protección del suelo para prevenir nuevos problemas.

Los daños más importantes se registraron en municipios como Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilardevós y Monforte de Lemos, donde las riadas provocaron inundaciones en viviendas y negocios, arrastre de tierra, piedras y árboles, daños en vehículos e infraestructuras, cortes de carreteras y afecciones en redes de abastecimiento y suministro eléctrico. No se produjeron daños personales.

Durante la emergencia, el 112 Galicia recibió cerca de 2.400 llamadas y se movilizaron alrededor de 80 recursos de intervención, entre ellos Protección Civil, Grupos de Emergencias Supramunicipales, bomberos, Guardia Civil, policías locales y personal de conservación de carreteras.

Uno de los puntos más afectados fue la carretera OU-533, en Viana do Bolo, donde las lluvias dañaron un tramo de unos 200 metros. La Xunta destaca que la circulación quedó restablecida en ambos sentidos en apenas 24 horas gracias a la retirada urgente de escombros y a los trabajos de limpieza realizados desde el primer momento.

Las labores de recuperación continúan en las zonas afectadas con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad y reparar los daños ocasionados por uno de los episodios meteorológicos más intensos registrados este mes en el interior de Galicia.