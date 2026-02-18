La Xunta declara estas 18 zonas farmacéuticas especiales en Ourense para proteger las boticas rurales
ACCESO A MEDICINAS
La provincia de Ourense cuenta con 18 zonas farmacéuticas especiales para garantizar el acceso a medicamentos y asegurar la viabilidad de las farmacias rurales.
La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la declaración de 29 zonas farmacéuticas especiales (18 en Ourense), con el objetivo de garantizar el acceso a servicios farmacéuticos en todo el territorio y asegurar la viabilidad de las boticas rurales.
Ubicaciones en Ourense
En Ourense, casi una veintena de municipios han sido incluidos como zonas especiales, especialmente en las áreas de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Se tuvieron en cuenta criterios como densidad de población baja, existencia de una sola farmacia y dificultades para la rotación de turnos de guardia. Son las siguientes:
- A Gudiña
- A Mezquita
- A Peroxa
- A Teixeira
- A Veiga
- Baltar
- Calvos de Randín
- Carballeda de Valdeorras
- Castrelo do Val
- Chandrexa de Queixa
- Larouco
- Laza
- Manzaneda
- Montederramo
- O Bolo
- Parada de Sil
- San Xoán de Río
- Vilariño de Conso
La declaración permitirá aplicar condiciones especiales de distancia y tiempo de acceso durante los servicios de guardia, además de medidas específicas en residencias sociosanitarias con menos de 100 residentes. La Xunta también ha anunciado una línea de ayudas para 2026 con una inversión inicial de 99.600 euros para reforzar la viabilidad de las boticas rurales.
Con estas medidas, la Xunta busca garantizar un sistema sanitario público más sostenible y equitativo, asegurando que las farmacias rurales continúen prestando un servicio de calidad a todos los ciudadanos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, el Entroido
nuevas inversiones
Lanzan un ETF centrado en la inversión en drones, humanoides e IA