La Xunta declara estas 18 zonas farmacéuticas especiales en Ourense para proteger las boticas rurales

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la declaración de 29 zonas farmacéuticas especiales (18 en Ourense), con el objetivo de garantizar el acceso a servicios farmacéuticos en todo el territorio y asegurar la viabilidad de las boticas rurales.

Ubicaciones en Ourense

En Ourense, casi una veintena de municipios han sido incluidos como zonas especiales, especialmente en las áreas de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Se tuvieron en cuenta criterios como densidad de población baja, existencia de una sola farmacia y dificultades para la rotación de turnos de guardia. Son las siguientes:

A Gudiña

A Mezquita

A Peroxa

A Teixeira

A Veiga

Baltar

Calvos de Randín

Carballeda de Valdeorras

Castrelo do Val

Chandrexa de Queixa

Larouco

Laza

Manzaneda

Montederramo

O Bolo

Parada de Sil

San Xoán de Río

Vilariño de Conso

La declaración permitirá aplicar condiciones especiales de distancia y tiempo de acceso durante los servicios de guardia, además de medidas específicas en residencias sociosanitarias con menos de 100 residentes. La Xunta también ha anunciado una línea de ayudas para 2026 con una inversión inicial de 99.600 euros para reforzar la viabilidad de las boticas rurales.

Con estas medidas, la Xunta busca garantizar un sistema sanitario público más sostenible y equitativo, asegurando que las farmacias rurales continúen prestando un servicio de calidad a todos los ciudadanos.