El valor del consejo en la farmacia

En un tiempo de sobreinformación y mensajes fragmentados, el consejo farmacéutico se erige como una herramienta esencial para proteger la salud de las personas. No hablamos solo de dispensar medicamentos, sino de acompañar, orientar y guiar a los ciudadanos en un ámbito complejo como es el del uso de los fármacos, con rigor científico y, sobre todo, con cercanía humana. Junto a esto, asegura la participación activa por parte del paciente en el conocimiento de sus enfermedades, y la adherencia a sus respectivos tratamientos terapéuticos. Todo ello con el objetivo de lograr los mejores resultados para su salud.

Las oficinas de farmacia son, para muchos ourensanos, la puerta de entrada al sistema sanitario. En ellas se resuelven dudas, se detectan problemas y se previenen riesgos de futuras patologías. El consejo farmacéutico permite explicar cómo y cuándo tomar un medicamento, advertir sobre interacciones con otros tratamientos, valorar los efectos de un uso prolongado o identificar empleos indebidos que pueden poner en peligro la salud.

El consejo farmacéutico es también proximidad. En las farmacias rurales de Ourense, esta cercanía se convierte en una necesidad. Gracias a ella se mejora la adherencia a los tratamientos, se evitan errores en la medicación y se contribuye a preservar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Y siempre que la situación lo requiere, el farmacéutico deriva al paciente al médico, actuando como un eslabón clave de coordinación sanitaria.

Relevancia provincial

Esta función cobra una relevancia especial en una provincia como Ourense, marcada por un acusado envejecimiento y una elevada dispersión poblacional. En muchos municipios rurales, la farmacia es el único activo sanitario permanente. Para las personas mayores, especialmente aquellas con menor alfabetización digital, el farmacéutico se convierte en una figura de referencia. Se trata de alguien que escucha, que conoce su historial, que detecta cambios y que aporta seguridad.

El consejo farmacéutico es también proximidad. En las farmacias rurales de Ourense, esta cercanía se convierte en una necesidad. Gracias a ella se mejora la adherencia a los tratamientos, se evitan errores en la medicación y se contribuye a preservar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Bienestar presente y futuro

Pero su impacto va más allá del ámbito individual. Un buen uso de los medicamentos reduce ingresos hospitalarios evitables, optimiza recursos del sistema sanitario y fomenta una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de la salud. En un contexto de cronicidad creciente y polimedicación, el consejo farmacéutico es una inversión en bienestar presente y futuro que todos los ciudadanos deben valorar, y los farmacéuticos garantizar para sus pacientes.

Desde el COF de Ourense reivindicamos este papel asistencial de la farmacia comunitaria, basado en la profesionalidad, la cercanía y el compromiso con la sociedad. Nuestros farmacéuticos están preparados para afrontar los retos de una población envejecida y dispersa, aportando conocimiento, accesibilidad y humanidad.