La Xunta destina 81.600 euros a las farmacias rurales de Ourense

La Xunta de Galicia concedió 81.600 euros en ayudas a siete oficinas de farmacia de las provincias de Ourense y Lugo situadas en zonas farmacéuticas especiales. Según la relación de beneficiarios publicada en el Diario Oficial de Galicia, en Ourense recibirán estas ayudas las farmacias de A Teixeira, Larouco, A Peroxa y San Xoán de Río. En la provincia de Lugo, las beneficiarias son las de Baleira, Cervantes y Folgoso do Courel.

Estas subvenciones buscan contribuir al mantenimiento de las farmacias en localidades con dificultades geográficas, demográficas o sanitarias, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a los medicamentos y a la atención farmacéutica. Para considerar una zona como especial se tienen en cuenta criterios como contar con una densidad de población igual o inferior a diez habitantes por kilómetro cuadrado y disponer de una única farmacia, así como las dificultades económicas de estos establecimientos o la imposibilidad de organizar turnos de guardia rotatorios.

La declaración de zona farmacéutica especial permite aplicar condiciones específicas que facilitan el acceso a las farmacias durante las guardias y adoptar medidas especiales para la atención farmacéutica en residencias sociosanitarias de menos de cien residentes. La Xunta señala que estas medidas pretenden mantener un servicio farmacéutico de calidad en los núcleos del rural y responder a las necesidades de la población.