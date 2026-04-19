Lolo Pérez, o brigadista de Riós que rescatou a Yago Nogueira: “A orden era de non subir pero a decisión foi intentalo si ou si”
ENTREVISTA
A subida con Lolo a Bousés para visitar a Yago foi unha viaxe chea de emoción contida. Este brigadista de Riós non volvera á zona do rescate e quería parar no lugar exacto desde o que non dubidou en lanzarse ao monte nunha carreira contrarreloxo para atopar a Yago e a Cristian con vida.
Pregunta. É un monte moi escarpado, non había saída?
Respuesta. Eles ao verse rodeados do lume, bloqueáronse -di sinalando o alto desde o que Yago facía sinais-. É a miña suposición. Poideron quedar carbonizados porque estes lumes collen moita temperatura e foi moito tempo. Para min que atravesaron as lapas.
P. Eran tres brigadistas. Complicouse a situación ao separarse cando fuxiron?
R. Eso nunca pode pasar, é unha tolemia. Hai que manterse todos xuntos. Tiñan que buscar unha vía de escape e fuxir cara o xa queimado, non cara o lume.
P. Principalmente é monte baixo. Por que se orixinan uns lumes tan intensos?
R. Un dos grandes problemas é o factor humano porque o a maioría son provocados. Outro factor determinante que fan estes lumes con estas magnitudes é o abandono do rural. Antigamente as terras eran de cultivo, había leiras e o gando pastaba, pero xa non. Ademais, en Galicia temos humidade e a vexetación crece dunha forma desmesurada. Non axuda. E o tempo, coas altas temperaturas e o vento, faise complicado. As medidas contraincendios deben ser a longo prazo.
P. Pasaron oito meses ata reencontrarte con Yago. Tiñas ganas?
R. Moitas. Tiñamos algo de información entre os compañeiros no tempo que estivo no hospital. Rara era a semana que non falamos de Yago, pero quixen deixar pasar un tempo e que se recuperara.
P. Por que decidiches agora visitalo?
R. Yago é un compañeiro de loita. É xoven e a vida é así, ás veces faiche sufrir, pero hai que afrontala.
P. É o peor que viviches como bombeiro forestal?
R. Tiven outro rescate dun compañeiro no 2002, no parque natural de O Invernadeiro. Non foi cara a (terra) queimada. Moi complicado, pero sacámolo.
P. Volverías arriscar a túa vida por alguén nun incendio?
R. Por suposto, se o corpo mo permite, sen dúbida.
UN ABRAZO MÁS INTENSO QUE EL FUEGO
Yago Nogueira, el brigadista quemado en el incendio de Oímbra, se reencuentra con Lolo, su rescatista
PROXECTO CON NOVE CONCELLOS
Oímbra asesorará á veciñanza para dar vida ás vivendas baleiras
“Volvería apagar os incendios"
Vídeo | Entrevista completa a Yago Nogueira Almeida, o brigadista queimado no incendio de Oímbra no pasado verán
TERCERO DE LA TEMPORADA
Tercer derbi del curso entre el Arnoia y el Sporting Celanova
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 19 de abril?
REFORZA NA VITICULTURA GALEGA
A Xunta reforza o sector vitivinícola cun apoio anual de ata 12 millóns
A MESA Y MANTELES
Los antiguos fielatos y el impuesto de consumos