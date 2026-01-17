La Xunta y los sindicatos piden una PAC fuerte y sin recortes

Después de la reunión mantenida en la Delegación de la Xunta de Ourense con un grupo de ocho representantes del sector de la ganadería y agricultura de la provincia, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, presidió en la jornada de ayer la reunión del Consello Agrario, en el que se aprobó creación de la comisión de trabajo sobre la futura PAC para reforzar la defensa del sector.

En el consello también se pactó que la Xunta y los sindicatos agrarios más relevantes de la comunidad, elaborarán un acuerdo conjunto en el que solicitarán al Gobierno Central y a Bruselas un acuerdo conjunto en defensa de una nueva PAC fuerte y sin recortes, siguiendo las peticiones de los agricultores y ganaderos en el encuentro de más de cinco horas celebrado en la ciudad.

Con este objetivo avanzan, a partir de un borrador abordado este viernes, y el lunes, día 26 de enero, se convocará una nueva reunión para cerrar un documento de consenso para presentar al Ministerio de Agricultura.

Al término del acto, la conselleira de Medio Rural declaró idea es “traballar por unha PAC con dous alicerces, fondos diferenciados e de ningunha maneira cun orzamento menor ao que hai, porque (os fondos) son imprescindibles para dar estabilidade ao sector primario galego”.

Mercosur

En el encuentro también se debatió sobre el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, sobre el cual la conselleira insistió en que se deben cumplir estrictamente las cláusulas espejo y de salvaguarda para no provocar una alteración de los precios de los productos agroalimentarios gallegos.

También en que cualquier importación de terceros países tiene que respetar las exigencias sanitarias que deben cumplir los agricultores y ganaderos gallegos, mostrando su intención de proteger el producto local como avanzó en la reunión con los ganaderos de la provincia.

El Sindicato Labrego Galego avanzó una reunión con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el próximo lunes, y movilizaciones el próximo 29 de enero.