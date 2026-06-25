Varias personas atrapadas al chocar dos coches en un accidente de tráfico en la carretera de Ourense a Monforte

Un accidente de tráfico dejó a varias personas heridas a las afueras de Ourense este jueves por la tarde. A las 16:26 horas, varios particulares avisaron a Emergencias de una colisión entre dos coches en la N-120 a la altura de Vilariño (O Pereiro de Aguiar), en el kilómetro 562.

Una vez los servicios de emergencia pudieron contactar con el conductor de uno de los vehículos implicados, este aseguró que había cuatro personas atrapadas dentro de su coche. Además, el accidente generó retenciones.

Hasta el punto acudieron la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Pereiro, los Bombeiros de San Cibrao y Urgencias Sanitarias 061, además de lo servicios de mantenimiento de la vía.