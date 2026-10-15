Eladio Fernández se postula a la alcaldía de Punxín en 2027

Eladio Fernández aspira a convertirse en el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Punxín en las elecciones municipales de 2027. El teniente de alcalde, portavoz de Compromiso por Galicia (CxG) y concejal de Obras del Concello aseguró en una rueda de prensa que mantiene conversaciones “ao máis alto nivel” y que existe una “posibilidade real” de encabezar la lista popular. Sus palabras apuntan a que no concurrirá por CxG, partido con el que los populares gobiernan conjuntamente en el municipio desde 2023.

Según explicó tras ser consultado por La Región, estas conversaciones se han materializado en “un par de reunións” mantenidas “dende fai tempo” con el presidente del Partido Popular de Ourense, Luis Menor, para abordar la cuestión. Sin embargo, fuentes del PPdeOU han señalado a este periódico que “non hai conversa algunha coa dirección provincial” y precisan lo siguiente: “As decisións do Partido Popular de Punxín tómanse en Punxín e son trasladadas aos órganos de dirección do partido na provincia, tal e como se está a facer con cada candidatura que se referenda e anuncia públicamente”. El propio Luis Menor, por el momento, no ha realizado ninguna declaración sobre este tema, mientras que Fernández confirma que es el único miembro del partido con el que ha hablado.

Por su parte, el regidor municipal, Manuel Vázquez Fernández, trasladó a este medio que no sabe “nada” al respecto y evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias de esta situación en el pacto municipal actual PP-CxG.

“Punxín no centro”

Fernández presentó su proyecto bajo el lema “Punxín no centro de todo”, apuntando que sus casi ocho años en el Concello le han permitido conocer las limitaciones del municipio. “Se seguimos así, non temos capacidade económica para satisfacer as demandas básicas dos veciños”, advirtió. Ante esta situación, defendió la necesidad de “dar impulso” y “transformar” el ayuntamiento y señaló que, para hacerlo, es necesario “ter capacidade económica”.

El eje vertebrador de su propuesta es la construcción de un polígono industrial en la zona de Barbantes, una actuación que, según indicó, no conllevaría un coste elevado para el Concello. “Sabéndoo facer, ao Concello non lle custa nada, porque o pouco que pode poñer vaino recuperar na venda dos terreos”, sostuvo.