¿Sabe usted que heredar se escribe con hache, al menos en Punxín?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Barxeles no soporta las faltas de ortografía
¿Sabe usted que los litigios por herencias no siempre se tienen que dirimir en los juzgados? ¿Que cuando la imaginación abunda, lo más fácil es ahorrarse los honorarios de los letrados, y comprar un cubo de pintura y una brocha en la tienda más cercana? ¿Que en Barxeles, una aldea de Punxín, se lo han tomado con un toque de humor? ¿Que lo recogen así: “Burro, inútil, analfabeto, ‘eredar’ se escribe con H, palurdo”?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INVERSIÓN DE 220.000 EUROS
Punxín tendrá un nuevo centro social en Vilela
Lo último
CAMBIO INESPERADO DE TREN
Nueva incidencia en el tren Madrid-Ourense: "Pagamos por AVE y nos pusieron un AVLO"