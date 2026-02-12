¿Sabe usted que heredar se escribe con hache, al menos en Punxín?

¿Sabe usted que los litigios por herencias no siempre se tienen que dirimir en los juzgados? ¿Que cuando la imaginación abunda, lo más fácil es ahorrarse los honorarios de los letrados, y comprar un cubo de pintura y una brocha en la tienda más cercana? ¿Que en Barxeles, una aldea de Punxín, se lo han tomado con un toque de humor? ¿Que lo recogen así: “Burro, inútil, analfabeto, ‘eredar’ se escribe con H, palurdo”?