El BNG exige la dimisión de sus dos concejales en Rairiz de Veiga por apoyar la moción de censura contra el PSOE

El Bloque Nacionalista Galego ha exigido a sus dos concejales en Rairiz de Veiga (Ourense) que renuncien a sus actas después de que ambos respaldasen una moción de censura contra la alcaldesa socialista del municipio, en una iniciativa impulsada junto al Partido Popular y un exconcejal del PSOE.

La decisión de la formación nacionalista llega después de que los dos ediles solicitasen pasar a la condición de concejales no adscritos, desvinculándose así del grupo municipal del BNG.

Ante esta situación, el Bloque les ha reclamado que entreguen sus actas para permitir que otros integrantes de la candidatura puedan asumir la representación municipal que los vecinos "otorgaron ao BNG nas últimas eleccións".

Una moción de censura sin el aval del BNG

La polémica se desencadenó después de que los dos representantes nacionalistas participasen en un acuerdo con el PP y un exedil socialista para promover una moción de censura contra el Gobierno municipal del PSOE.

Desde el BNG insisten en que la iniciativa no contó con el conocimiento ni con la autorización de la organización, por lo que se desmarcan de la decisión adoptada por sus representantes municipales. Según recalca la formación, la moción "foi promovida á marxe dos órganos do BNG a nivel local, comarcal e nacional".

Con la petición de renuncia a las actas, el Bloque pretende que los puestos ocupados por ambos concejales puedan ser asumidos por otras personas de su candidatura, mientras continúa el proceso político abierto por la moción de censura en Rairiz de Veiga.