TRASLADADO EN HELICÓPTERO
Herido grave tras caer desde cuatro metros al podar un árbol en Rairiz de Veiga
TRASLADADO EN HELICÓPTERO
Un hombre ha resultado herido de gravedad después de sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura mientras realizaba labores de poda en el municipio de Rairiz de Veiga, en A Limia (Ourense).
Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaron de que el varón se había precipitado mientras trabajaba en un árbol en la aldea de Zapeaus.
De inmediato, el centro de emergencias movilizó a la Guardia Civil y activó un helicóptero medicalizado con base en Ourense para atender la situación.
Tras ser asistido en el lugar, el herido fue evacuado en la aeronave hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
También te puede interesar
TRASLADADO EN HELICÓPTERO
Herido grave tras caer desde cuatro metros al podar un árbol en Rairiz de Veiga
AMENAZAS DE MUERTE
El “okupa del azadón”: a juicio por sembrar el terror en Rairiz de Veiga
PRIORIDAD AL CEMENTO
❌ ✅ Encuesta | ¿Estás satisfecho con el avance de las obras del Jardín del Posío?
ADIÓS A PRIMERA FEDERACIÓN
El CD Arenteiro pierde ante el Osasuna Promesas y se despide virtualmente de Primera Federación (1-0)