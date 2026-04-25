Herido grave tras caer desde cuatro metros al podar un árbol en Rairiz de Veiga

Un hombre resulta herido grave tras caer desde cuatro metros mientras podaba un árbol en Rairiz de Veiga y es evacuado en helicóptero al hospital de Ourense.

Helicóptero del 061.

Un hombre ha resultado herido de gravedad después de sufrir una caída desde unos cuatro metros de altura mientras realizaba labores de poda en el municipio de Rairiz de Veiga, en A Limia (Ourense).

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que alertaron de que el varón se había precipitado mientras trabajaba en un árbol en la aldea de Zapeaus.

De inmediato, el centro de emergencias movilizó a la Guardia Civil y activó un helicóptero medicalizado con base en Ourense para atender la situación.

Tras ser asistido en el lugar, el herido fue evacuado en la aeronave hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

stats