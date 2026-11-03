La Justicia rechaza la petición de la alcaldesa y mantiene el pleno de la moción de censura en Rairiz de Veiga

El Tribunal de Instancia de Ourense ha rechazado la petición de la alcaldesa de Rairiz de Veiga para suspender el pleno extraordinario en el que se debatirá la moción de censura, convocado para este miércoles, 4 de noviembre, a las 12.00 horas. La decisión permite que la sesión siga adelante, ya que la jueza no considera que haya motivos suficientes para detenerla.

La magistrada también ha rechazado suspender la actuación de Secretaría que dio por válidas las firmas de los concejales que promueven la moción. La alcaldesa había pedido que se paralizasen ambos trámites mientras se resolvía el conflicto judicial.

En su resolución, la jueza destaca que los concejales que impulsan la moción comparecieron en el procedimiento y confirmaron que las firmas eran suyas y que mantienen su intención de seguir adelante con la iniciativa.

Además, el secretario-interventor del Concello de Rairiz de Veiga informó de que las firmas habían sido comprobadas y de que se cumplían los requisitos necesarios para continuar con la moción. Según recoge el auto, el funcionario actuó dentro de sus competencias y verificó la identidad de los firmantes.

La jueza permite que el pleno siga adelante

La magistrada señala que, por ahora y sin entrar todavía a resolver el conflicto de fondo, no hay razones suficientes para suspender la convocatoria. Para tomar esta decisión tuvo en cuenta las posibles consecuencias de celebrar el pleno antes de que haya una sentencia definitiva y los argumentos presentados por las partes.

Por tanto, el tribunal mantiene tanto la validez de la comprobación de las firmas como la convocatoria del pleno extraordinario. La decisión todavía puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De este modo, salvo que se produzca alguna novedad judicial, la moción de censura se debatirá este miércoles a las 12.00 horas en Rairiz de Veiga, en una sesión que podría provocar un cambio en el gobierno municipal.