Un motorista resulta herido tras sufrir una salida de vía en Rairiz de Veiga

Un motorista resultó herido este sábado tras sufrir una salida de vía en la carretera OU-531, a su paso por el municipio de Rairiz de Veiga. Se dio el aviso del siniestro en torno a las 15:44 horas de esta tarde a emergencias.

El accidente se produjo en el kilómetro 16 de la OU-531, en la parroquia de Lampaza, por causas que todavía no han trascendido. El vehículo implicado era una motocicleta y su conductor resultó herido como consecuencia del siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias para atender al motorista, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y garantizar la seguridad en la vía mientras se atendía el accidente.