Un accidente en la N-525 a su paso por Vilardevós se salda con un herido en una pierna

Un accidente de moto en la N-525 se saldó este viernes con una persona herida. El suceso ocurrió en torno a la una de la tarde a la altura de la parroquia de Osoño, en el concello de Vilardevós. Para atender el siniestro, Emerxencias avisó a los bomberos de Verín, la Guardia Civil de Tráfico y Urgencias Sanitarias. Estos últimos informaron de que el motorista había resultado herido con lesiones en un brazo y en una pierna.

Incendio de un coche

Por otra parte, también este viernes por la mañana un suceso obligó a la movilización de los servicios de emergencia de Barbadás. En esta ocasión la alerta fue por un incendio en un vehículo en la plaza Vella de A Valenzá. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos y un furgón, unos medios que permitieron sofocar las llamas del turismo.