Un accidente en la N-525 a su paso por Vilardevós se salda con un herido en una pierna
INCENDIO EN BARBADÁS
Un motorista herido tras sufrir un accidente en la N-525 en Vilardevós en un día en el que también se registró el incendio de un vehículo en Barbadás
Un accidente de moto en la N-525 se saldó este viernes con una persona herida. El suceso ocurrió en torno a la una de la tarde a la altura de la parroquia de Osoño, en el concello de Vilardevós. Para atender el siniestro, Emerxencias avisó a los bomberos de Verín, la Guardia Civil de Tráfico y Urgencias Sanitarias. Estos últimos informaron de que el motorista había resultado herido con lesiones en un brazo y en una pierna.
Incendio de un coche
Por otra parte, también este viernes por la mañana un suceso obligó a la movilización de los servicios de emergencia de Barbadás. En esta ocasión la alerta fue por un incendio en un vehículo en la plaza Vella de A Valenzá. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos y un furgón, unos medios que permitieron sofocar las llamas del turismo.
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