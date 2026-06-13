Álvaro Muñiz, ganador del 59 Rally de Ourense: “Es el rally de casa, estoy feliz de ganar aquí”

El coruñés Álvaro Muñiz, ganador del 59 Rally de Ourense junto a su copiloto Néstor Casal, estaba “feliz” nada más entrar con su Skoda Fabia RS Rally2 en el Parque de San Lázaro para el acto de entrega de premios. “No sabría decir lo que siento, en este momento un poco de relajación después de tanta tensión durante el rally. Javi Pérez (patroninador) dijo que había que dar un salto de calidad si queríamos optar a victorias en el Supercampeonato y tenía razón. Llevamos un tiempo yendo al detalle: cada vez que revisas el coche, que preparas un rally, que estás en la asistencia o pendiente del tiempo. Esta es una victoria de muchos y de pequeños detalles, estoy muy feliz”, aseguró.

“Queríamos demostrar que éramos capaces de ganar el Rally de Ourense, que para nosotros es el rally de casa, y salimos con mucha actitud ya desde la “qualy”, porque creíamos que era importante estar arriba desde el primer momento y fuimos tramo a tramo”, añadió.

Muñiz lideró la prueba desde el tramo de calificación y aunque pudiera parecer que fue una victoria relativamente sencilla, el coruñés reconoce que “para nada, en esta ocasión hemos tenido la suerte de cara. En otros rallys no la tienes, veníamos de estar segundos en un Europeo en Sierra Morena y un pinchazo nos dejó fuera. Aquí pasó lo de Javi (Pardo), el candidato número 1 a la victoria, lo de Diego (Ruiloba) con un golpe marcha atrás… Cada piloto tiene sus aventuras y nosotros las nuestras, pero en esta ocasión no nos han afectado en el tiempo. Tuvimos la suerte de cara y hemos salido airosos. Tuvimos dos “libradas” en las que el coche pudo haber quedado aplastado entero. Por exceso de confianza, tuvimos una salida en una curva y había una piedra, pero solo la rozamos. Eso es mucha suerte. También le pegamos a un saco de arena, pero en esta ocasión el Skoda le ganó la partida”.

El ganador subraya que “es el premio y la victoria de muchísimas personas, de esa gente que no se les ve, pero que empujan cada día. Obviamente, es una victoria de mi equipo, que hace un trabajo increíble, ya que me siento un piloto oficial cuando esto es un equipo familiar, un equipo de amigos. Y por supuesto, por encima de todos, se la dedico a mis padres. Mi madre ya no está con nosotros, pero ella es la tercera del equipo en el coche y mi padre, que lo sufre un montón. También me acuerdo de aquellos que me han apoyado hace seis, ocho, diez o quince años, porque sin ellos probablemente no seguiría corriendo y no habría llegado hasta aquí. Hubo dos personas muy importantes, Javier Fernández “Afrasa” y Jorge Dorribo, que apostaron por mí igual que está apostando Javi ahora, pero la lista es enorme. Llevo casi 25 años en las carreras y creo que esta victoria en Ourense es una muy buena forma de celebrarlo”.

La de Muñiz es su primera victoria en el Rally de Ourense y su primer triunfo en una prueba del Supercampeonato, aunque lo suyo es la humildad de un piloto que alcanza su primera gran victoria a los 44 años. “No cambia nada, los que tienen que salir adelante son los jóvenes como Diego Ruiloba, como hizo Cachón, que están en el momento en el que una marca tiene que apostar por ellos, salgan las cosas o no, porque este deporte es muy complicado. Será un domingo y un lunes igual, más feliz y más realizado, pero nada más. Estoy en el sitio perfecto y en el momento perfecto y con mi gente, por lo que no necesito mucho más”, finaliza el ganador.