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Día 2 tras las riadas en la comarca de Viana y Valdeorras

¿Sabe usted que un auto campeón del Rally de Ourense puede ser tuyo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el coche ganador del 59 Rally de Ourense puede acabar en tu garaje

Álvaro Muñiz durante el 59 Rally de Ourense.
Álvaro Muñiz durante el 59 Rally de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que si alguien busca coche en Ourense, tiene una ganga a su alcance? ¿Que el vehículo ganador del Rally de Ourense está en el mercado? ¿Que Álvaro Muñiz y Néstor Casal se pueden despedir de su coche si alguien pone 300.000 lereles sobre la mesa? ¿Que se anuncia con una gran fiabilidad, porque ha pasado por “19 pruebas, y ningún abandono”? ¿Y que podrían ser 20 si les sale bien el Rally Rías Baixas?

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