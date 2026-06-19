¿Sabe usted que un auto campeón del Rally de Ourense puede ser tuyo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el coche ganador del 59 Rally de Ourense puede acabar en tu garaje
¿Sabe usted que si alguien busca coche en Ourense, tiene una ganga a su alcance? ¿Que el vehículo ganador del Rally de Ourense está en el mercado? ¿Que Álvaro Muñiz y Néstor Casal se pueden despedir de su coche si alguien pone 300.000 lereles sobre la mesa? ¿Que se anuncia con una gran fiabilidad, porque ha pasado por “19 pruebas, y ningún abandono”? ¿Y que podrían ser 20 si les sale bien el Rally Rías Baixas?
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