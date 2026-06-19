¿Sabe usted que un auto campeón del Rally de Ourense puede ser tuyo?

¿Sabe usted que si alguien busca coche en Ourense, tiene una ganga a su alcance? ¿Que el vehículo ganador del Rally de Ourense está en el mercado? ¿Que Álvaro Muñiz y Néstor Casal se pueden despedir de su coche si alguien pone 300.000 lereles sobre la mesa? ¿Que se anuncia con una gran fiabilidad, porque ha pasado por “19 pruebas, y ningún abandono”? ¿Y que podrían ser 20 si les sale bien el Rally Rías Baixas?

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