Álvaro Muñiz estampa su nombre en la historia del Rally de Ourense

El equipo de Álvaro Muñiz y Néstor Casal firmó una brillante victoria en la 59ª edición del Rally de Ourense-Recalvi, cuarta prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys (S-CER) 2026. A los mandos de su Skoda Fabia RS Rally2, el equipo coruñés dominó la cita desde el inicio, para adjudicarse un triunfo que pone fin al dominio ejercido hasta ahora por José Antonio Suárez, vencedor de las tres primeras pruebas de la temporada.

La clave del éxito de Muñiz comenzó incluso antes del arranque de la competición. El coruñés marcó el mejor tiempo en el tramo de clasificación, lo que le permitió elegir la primera posición de salida. Desde ese momento se situó al frente de la general y ya no abandonó el liderato hasta alcanzar el parque cerrado.

Inalcanzable para el resto

En una preba exigente, marcada por las altas temperaturas y la dureza de los tramos ourensanos, Muñiz mantuvo un ritmo constante y sin errores, administrando su ventaja durante las dos jornadas de competición. Finalmente, cruzó la meta con 22 segundos de margen sobre José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, también sobre un Skoda Fabia RS Rally2.

El piloto asturiano nunca encontró la velocidad necesaria para inquietar al líder y tuvo que conformarse con una segunda posición que, pese a romper su racha de victorias, le permite seguir sumando puntos importantes para el Supercampeonato de España.

La lucha por el tercer escalón del podio en el Parque de San Lázaro fue para Pepe López y David Vázquez. El madrileño, al volante de un Hyundai i20 N Rally2, peleó durante toda la prueba por acercarse a los dos Skoda de cabeza, aunque finalmente terminó tercero a 27 segundos del vencedor y a solo cinco de Suárez.

La cuarta posición correspondió a Diego Ruiloba y Ángel Vela, que continúan acumulando experiencia con el Lancia Ypsilon HF Rally2. El asturiano concluyó a casi un minuto de Muñiz y a 29 segundos del podio, después de intentar sin éxito reducir diferencias durante todo el rally.

Entre los diez primeros clasificados de la general también destacaron Iván Ares y José Pintor, quintos con el Toyota GR Yaris Rally2; Unai de la Dehesa y Olatz San Miguel, sextos con el Citroën C3 Rally2; y Sergi Pérez junto a Axel Coronado, que finalizaron séptimos con otro Toyota GR Yaris Rally2. Completaron las diez primeras posiciones José Luis Peláez y José Murado, octavos; Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez, novenos tras sufrir un pinchazo; y Nuria Pons, décima con su Skoda Fabia RS Rally2.

En las copas monomarca, Adrián Vázquez y Manuel Alfonso Estévez lograron por segundo año consecutivo la victoria en la Hyundai i20 N Cup, superando a Alejandro Medín e Iván Bouza, mientras que Adrián Blanco y David Fernández Vila completaron un podio íntegramente gallego.

Por su parte, Kilian Santana y Jonathan Hernández se impusieron en la Dacia Sandero Eco Cup Spain, por delante de Hugo Rodríguez y Gema Sánchez, con David de la Osa y Rocío Malpica ocupando la tercera plaza.